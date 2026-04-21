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Aumentan prácticas nocivas en Pemex

Se triplican los reportes de violación a los códigos de ética y conductas al interior de la empresa

Por El Universal

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan prácticas nocivas en Pemex

Ciudad de México.- Los reportes de violación a los códigos de ética y de conducta al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex) se triplicaron de 2018 a 2024, de acuerdo con un informe de Perspectiva Ambiental, Social y de Gobernanza de la petrolera al que El Universal tuvo acceso.

El documento señala que, en 2024, último año disponible, se reportaron mil 547 posibles violaciones al Código de Ética y/o Código de Conducta dentro de la compañía, mientras que en 2018 el total apenas llegaba a 463.

"Dichos reportes pueden presentarse en caso de conocer prácticas o conductas inapropiadas que puedan constituir infracciones a nuestros códigos y a la Política Anticorrupción", señala el informe de gobernanza.

Por ejemplo, se pueden reportar hechos relacionados con corrupción, conflictos de interés, "mobbing" o acoso laboral, hostigamiento o acoso sexual, discriminación, uso ineficiente de recursos materiales e información, proselitismo político y represalias, indica el informe.

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Este reporte publicado en 2026 destaca además que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Transparencia Mexicana (TM) han evaluado prácticas de integridad de las 500 empresas más importantes del país y, como resultado, Pemex obtuvo en 2024 una calificación de 96.1 sobre 100.

Señalan que el ejemplo más emblemático de que hay áreas de oportunidad en la gobernanza y debida diligencia en Pemex es el derrame de hidrocarburos en el golfo de México que se generó en febrero, incidente que fue ocultado durante más de un mes a su director, Víctor Rodríguez Padilla.

Para Miriam Grunstein, académica del Centro México de Rice University, la administración de Pemex debe corregir e invertir en mejoras en gobernanza, ya que a la luz de los sucesos operativos como derrames, incendios y otros incidentes evidenciaron los vacíos y vicios dentro de la empresa.

Adrián Duhalt, analista independiente, expuso que los incidentes en Pemex confirman que su transformación debe concretarse a su interior.

"No basta con apoyar a la empresa desde el gobierno. Hay que mirar con lupa las prácticas internas que determinan la operación diaria, y corregir lo que haya que corregir. El gobierno ha intentado subsanar las ineficiencias de Pemex vía apoyos financieros, pero no es suficiente. El reto también está en identificar, penalizar y corregir las prácticas nocivas al interior de la empresa, que han comprometido su operación", apuntó el experto.

En los últimos dos meses Pemex ha reportado más incendios y derrames que en otros años.

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