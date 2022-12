Aumento de pobreza, marca los primero cuatro años de AMLO: PAN

A-AA+

Los primeros cuatro años del presidente Andrés Manuel López Obrador están marcados por su clara intención por despertar la polarización y el encono social, es evidente que no se asume como el jefe de la nación sino como líder de partido en permanente campaña y que a través de populismo pretende ganar simpatizantes y no gobernar a un país con más urgencias y necesidades que un discurso matutino, señaló Marcos Aguilar Vega vocero nacional en Acción Nacional.

"Andrés Manuel cumple su cuarto año de gobierno, tiempo suficiente para evaluar su administración sin mirar al pasado para justificar y explicar las razones de las promesas incumplidas; es el tiempo de contabilizar los logros del humanismo mexicano que autoproclama a través de su modelo "progresista" que a la luz de los datos no funciona".

Expuso que al concluir este 2022 la pobreza en México se incrementará en 2.3%, es decir 2 millones 500 mil mexicanos más están en condiciones de pobreza, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo anterior debido a las altas tasas de inflación que se han presentado en la República Mexicana en los últimos meses aunado al pequeño crecimiento económico que ha tenido el país. Y de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) entre el segundo y tercer trimestre de 2022, la pobreza laboral aumentó a nivel nacional, al pasar de 38.3% a 40.1%.

"Los graves problemas económicos de México no se resuelven con el debate, el encono y la polarización, tampoco con contramarchas y menos con políticas públicas que no atienden las auténticas causas de los problemas que enfrentamos", concluyó el vocero del PAN.