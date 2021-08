Aún con miedo, retornan unos 500 desplazados

Pantehló, Chis.- Aproximadamente 500 personas desplazadas retornaron en caravana y de manera "segura" a la comunidad de San José del Carmen, que está ubicada en este municipio.

La mayoría de las personas, que constituyen 86 familias, fueron desplazadas por el enfrentamiento que se suscitó el pasado 7 de julio entre el grupo de autodefensa denominado El Machete y gente del crimen organizado que imperaba en la zona.

Sin embargo, algunos de los pobladores de San José del Carmen externaron que aunque están contentos de regresar a sus casas, continúan con cierto miedo, toda vez que el conflicto no está resuelto del todo.

"Hoy nos toca retornar, como se ha dicho, no tan contento porque sigue todavía el conflicto. Todavía no está resuelto el problema", dio a conocer José López, uno de los pobladores.

López también pidió a las autoridades dar solución definitiva a este conflicto para que no haya más injusticia ni desplazamiento forzado con los pueblos originarios. "Ya el pueblo está pidiendo una solución, y también el gobierno que intervenga para remediar este conflicto, ya para que no haiga (sic) más desplazados y que no haiga (sic) más injusticia en el pueblo indígena", refirió.

El pasado martes, en la cabecera municipal de Pantelhó se llevó a cabo la primera mesa de diálogo entre pobladores de la comunidad y autoridades estatales y federales, a fin de coadyuvar a la paz en la comunidad, donde dieron a conocer su pliego petitorio con los siguientes puntos:

El primero fue que el gobierno reconozca que en Pantelhó hay una problemática con el crimen organizado en el ayuntamiento. Por ello, el segundo es que haya justicia para las víctimas.

El tercero fue que sean reconocidos como pueblos originarios indígenas y que se respete el nombramiento de las autoridades por usos y costumbres. El cuarto, una auditoría en el municipio en el periodo de Santos López Hernández y Delia Yanet Velazco Flores; quinto, prohibir cantinas y venta de drogas: "Se declara el municipio de Pantelhó libre de alcohol y drogas", y sexto, la renuncia de la actual presidenta interina. "No vamos a permitir que Raquel Trujillo Morales asuma el cargo".

A su regreso, el párroco de la comunidad ofició una misa para pedir que todo marche bien.