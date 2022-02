Aún falta identificar el móvil del asesinato de Maldonado: SSPC

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles que se detuvo a tres presuntos asesinos de la periodista Lourdes Maldonado, pero reconoció que aún no se ha identificado el móvil del asesinato, ocurrido en Tijuana, Baja California, el pasado 24 de enero.

En conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de la SSPC, detalló que estas tres detenciones ocurrieron ayer martes y en la madrugada de este miércoles.

"Informar que en el transcurso del día de ayer y de esta madrugada, en Tijuana, Baja California, fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado domingo 23 de enero. De acuerdo a la investigación, encabezada por el fiscal especial del caso y el fiscal General de Baja California, se ha dado seguimiento puntual a cada una de las evidencias que permitió girar orden de aprehensión y actos de persecución, así como solicitar órdenes de cateo al juez de control.

"Continúan las investigaciones para dar con todos los responsables de este lamentable crimen; lo importante es que estamos cumpliendo la instrucción del señor presidente de dar con los responsables del delito y de no permitir la impunidad, es decir, de cumplir con las acciones de cero impunidad y cero corrupción", informó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, señaló que aún no se ha identificado el móvil del asesinato de la periodista.

El pasado 24 de enero Maldonado fue encontrada muerta a bordo de un vehículo con heridas producidas por arma de fuego afuera de su domicilio en la ciudad fronteriza.