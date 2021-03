Aún no hay acuerdo para que EU comparta vacunas contra Covid, reconoce AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró todavía no se llega a un acuerdo con Estados Unidos para que ese país comparta vacunas contra el Covid 19 y dijo que en su momento los equipos de trabajo de ambas naciones determinarán si esto es posible.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo afirmó que en su primer encuentro virtual con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el político demócrata tuvo una actitud de mucha comprensión a su planteamiento.

"Tratamos lo relacionado con el Covid en general y lo de las vacunas en particular, para que se despejen dudas y malos entendidos, hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en este tema a nuestro planteamiento y los equipos de los dos países verán qué es posible y cuándo".

El presidente dijo que hasta el momento no puede decir que se logró ya el acuerdo, tampoco que no hubo acuerdo. "Nos fue bien eso es lo que puedo decir".

El titular del Ejecutivo dijo que no hubo una sola discrepancia con el presidente Biden.

Explicó que la reunión se desarrolló en un ambiente de respeto, amistad y colaboración, donde se tocaron los temas acordados en la agenda bilateral como migración, desarrollo económico, medioambiente, entre otros.