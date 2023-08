Aún se desconoce paradero de mexicanos en Alemania y Canadá

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- Luego de la desaparición de tres ciudadanos mexicanos en el extranjero, uno de ellos, José Esquivel, ya fue localizado; sin embargo, de los otros dos aún no se sabe algo sobre su paradero. A continuación de te contamos qué ha pasado con los casos de María Fernanda y Carlos Tomás Aranda.

Apenas el pasado sábado 29 de julio, fue hallado con vida José Esquivel Franco, el mexicano originario de Michoacán que fue reportado como desaparecido en Bruselas, quien ya se encuentra reunido con su familia. La embajada de México en Bélgica confirmó la localización.

----Policía de Berlín no tiene pistas sobre paradero de Maffy

Desafortunadamente en el caso de María Fernanda Sánchez, la joven de Querétaro que desapareció en Berlín, Alemania, en julio, la policía de Berlín indicó que aún no tiene ninguna pista sobre su paradero; solo se sabe que las autoridades siguen investigando, así como en las labores de búsqueda.

En México, el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa matutina que las autoridades alemanas ayudan en la búsqueda de la joven y que está avanzando "mucho" la investigación, aunque evitó dar detalles sobre "una situación especial".

"Ya se está avanzando mucho en la investigación y nos están ayudando las autoridades de Alemania. Se tienen ya elementos de pruebas, de gente cercana a la joven desaparecida", afirmó AMLO, quien dijo que de ser necesario hablaría con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a través de la Sección Consular de la Embajada de México en Alemania, se han realizado acciones en coordinación con los padres de la joven, así como gestiones para poder obtener la colaboración de la Interpol en el caso.

----Perros se suman a búsqueda de Carlos Aranda en Canadá

En cuanto al caso de Carlos Tomás Aranda, el otro mexicano que desapareció en el extranjero a principios de julio, pero él en Canadá, hasta ahora se sabe que sigue la búsqueda para localizarlo y que a estas acciones se han sumado binomios caninos.

Sus familiares, quienes se trasladaron a Canadá para buscar directamente a Carlos, han recibido apoyo de la Organización de Búsqueda y Rescate de Osoyoos/Oliver, y de acuerdo con el Consulado General de México en Vancouver el fin de semana pasado hicieron dos búsquedas con apoyo de voluntarios.

El Consulado mexicano también refirió que se orientó a la familia para que soliciten por escrito el informe de los lugares verificados por la policía, trámite que no pudo ser realizado por un tercero por las leyes de privacidad de aquel país.

Carlos Tomás, originario de Oaxaca, desapareció a principios de julio en Osoyoos, provincia de Columbia Británica, en Canadá, lugar al que migró para trabajar. Su papá se trasladó a ese país con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que le facilitó la obtención de un pasaporte de emergencia para poder viajar.