Aún sin identificar cuerpo hallado en canal de Mazatlán, Sinaloa

La fiscal General del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, dio a conocer que aún no se determina si el cuerpo de la mujer localizada en la Marina de Mazatlán corresponde a la joven locutora Cándida Cristal Vázquez, reportada por su familia como desaparecida en julio de este año.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria, en un breve mensaje, puntualizó que aún no concluyen las pruebas periciales de genética forense, por lo que se tiene que cumplir con el protocolo para tener la certeza en la identificación de la víctima.

El viernes pasado fue localizado en el canal de navegación de un fraccionamiento exclusivo de Mazatlán, el cuerpo de una joven con las manos atadas a la espalda, una soga en el cuello, envuelto en bolsas de plástico con piedras para evitar que flotara.

Una primera versión fue en el sentido que se presumía que se trataba de la joven locutora Cristal Vázquez, conocida en el ambiente radiofónico como "La Chulis", sin embargo, sus padres que acudieron a identificar el cadáver, observaron que este presentaba tatuajes que no corresponden a los rasgos y características de su hija.

La tarde del mismo viernes, dentro de una entrevista radiofónica en Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya comentó que por los datos que se dieron a conocer en la mesa de seguridad por la Fiscalía y la Secretaria de Seguridad del Estado, se tenía confirmada la identificación de la joven Cándida Cristal.

En su cuenta de redes sociales, la madre de la joven locutora, sobre la que se mantiene vigente una alerta de búsqueda, bajo el nombre de usuaria Amerika Occinnis (Rosario Vázquez Rubio), aclaró que hablo con el propio mandatario estatal para darle a conocer que las características y rasgos del cuerpo rescatado, no son de su hija.