Aureoles afirma estar amenazado por el gobierno y crimen organizado

El gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó este martes que el proceso electoral del pasado 6 de junio fue una "narcoelección" y señaló estar "amenazado" tanto por el gobierno como por los grupos del crimen organizado.

En el marco de su gira de trabajo en Estados Unidos, Aureoles llegó el lunes a Washington DC y esta noche concedió una entrevista a Gustau Alegret para el programa "Cuestión de Poder", del canal colombiano NTN 24.

"Yo no quiero que a mi estado natal, Michoacán, regrese un narcogobierno como lo tuvo en el pasado, que fue un periodo oscuro, triste", dijo.

México, subrayó, "se encamina a convertirse en un narcoestado". Se trata, dijo, no sólo de un problema de seguridad nacional, "sino regional". México, explicó, "es el puente entre la parte norte del continente, Estados Unidos y Canadá, pero también hacia Centro y Sudamérica".

A decir de Aureoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una actitud "complaciente, sumisa, tolerante hacia los grupos delincuenciales [que] ha generado en México un panorama sombrío".

El gobernador afirmó que "el partido que construyó el presidente y con el que llegó a la presidencia (Morena) se está convirtiendo ya en un narcopartido, o por lo menos en el instrumento de la delincuencia organizada para controlar estados, municipios".

Alegret le señaló que ganar elecciones no significa tener vínculos con la delincuencia organizada, a lo que Aureoles respondió enumerando la información de que "más de mil personas de la coalición opositora fueron secuestrados" en Sinaloa, o el cambio de tendencia "repentino" en Baja California Sur que favorecía a la oposición y pasó a dar el triunfo a Morena.

Ante la insistencia del periodista, Aureoles dijo tener "evidencias" que, alegó, quiso presentar al Presidente, quien no lo recibió. "¿Por qué no las hace públicas?", interrumpió Alegret. "Porque pongo en peligro, en riesgo la vida de las personas" que dieron información o testimonios. En cambio, dijo, presentó dichas pruebas ante la Fiscalía especializada contra la delincuencia organizada.

El gobernador saliente mostró el banco de plástico en el que esperó en vano que López Obrador lo recibiera.

"¿Por qué lo ha llevado a la gira estadounidense?", preguntó Alegret. "Porque se ha convertido en un símbolo de esta lucha, de esta cruzada por la legalidad y la paz de Michoacán y de México".

La estrategia de abrazos y no balazos del actual mandatario es un "fracaso", dijo Aureoles, aludiendo a los 92 mil asesinatos vinculados al crimen organizado que, señaló, se han registrado en los primeros 30 meses de la administración.

Cuestionado sobre si el crimen organizado ha financiado a Morena, Aureoles señaló que no tiene evidencia, pero que habría "por lo menos un pacto", como mostraría, según él, la liberación de Ovidio Guzmán Loera, o el saludo de López Obrador a la mamá del Chapo.

"Todos esos ejemplos que usted me está poniendo políticamente pueden ser inaceptables, pero legalmente no infringen ninguna ley... ni suponen una vinculación con el crimen", comentó el periodista.

"Es correcto, pero te da una pista de que algo está sucediendo", fue la respuesta de Aureoles. "El Presidente ha decidido no actuar ante la violencia, ante las acciones de la delincuencia", dijo, y añadió que el mandatario ha instruido a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional para "que no actúen".

"¿Qué propone usted?", le preguntó Alegret. "Debe de cambiarse la estrategia de combate al crimen organizado y para parar la violencia". Señaló que presentó ante la Suprema Corte de Justicia una "propuesta de reforma a las leyes para modificar el entramado judicial", porque actualmente es muy difícil probar que el crimen organizado intervino en las elecciones.

"¿Está usted amenazado?", preguntó el conductor. "Estoy amenazado tanto por el gobierno, por sus personajes de gobierno, como del lado del crimen organizado, porque evidentemente lo que estoy diciendo no gusta".

El gobierno, indicó, "se ha especializado en usar a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, para perseguir a los críticos del presidente".