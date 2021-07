Aureoles aguarda en puerta de la Corte para ser recibido por Zaldívar

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, permanece en la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que lo reciba el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

Luego de que Aureoles acudió la semana pasada a la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador para intentar, sin éxito, entregar pruebas de la intromisión del narco en las elecciones del 6 de junio en su estado, el gobernador de Michoacán busca que Zaldívar las reciba.

El gobernador michoacano llegó minutos antes de las 09:00 horas a la sede de la SCJN, sobre avenida Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México, para esperar a que Zaldívar lo reciba.

Hasta el momento, a Aureoles no le han informado si el ministro presidente lo recibirá pues desde marzo de 2020 la Corte sesiona a distancia por la pandemia, por lo que se desconoce si el ministro presidente se presentará en la Corte.

Aureoles Conejo afirmó que después de entregar sus pruebas al ministro Zaldívar, acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) a encontrarse con el fiscal Alejandro Gertz Manero, con quien tiene cita a las 13:00 horas y también buscará acudir a la Cámara de Diputados y al Senado.

"No me voy a cansar hasta que se reciban las pruebas que tengo en mi poder porque soy consciente de la gravedad de los hechos que ponen en riesgo el futuro de la nación", refirió en redes sociales.

Durante su espera, una mujer que dijo ser activista y esposa de Israel Vallarta, reclamó al gobernador de Michoacán que sólo hasta este momento acudió a llamar la atención de las autoridades sobre la situación de violencia en su estado.