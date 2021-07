Aureoles entrega "pruebas" a la FGR

Ciudad de México.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo entregó al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero las supuestas pruebas que tiene sobre intromisión del narco en las elecciones del 6 de junio, por lo que sus afirmaciones quedaron registradas como una denuncia.

Al salir de la reunión con Gertz Manero, el mandatario estatal precisó que debe ratificar la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR.

"Seguramente así va a quedar (como denuncia) pero por tratarse de la materia de delincuencia organizada hay que ratificarla ante la instancia especializada para la atención a la delincuencia organizada y eso se habrá de ratificar en el transcurso de la semana".

Asimismo, afirmó que entre las pruebas presentadas ante el fiscal se encuentran grabaciones, videos, diálogos y testimonios de ciudadanos que afirman ser víctimas de la delincuencia organizada en Michoacán.

"No me voy a detener ni por amenazas ni por estos intentos de desacreditarme, de mandarme gente a gritarme para desacreditar y descalificar o con su recurrente amenaza de cárcel, no me van a parar con eso, no me voy a asustar con eso".

Aureoles Conejo acudió también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde presentó sus pruebas y otros documentos ante la Oficialía de Partes Común.