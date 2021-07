Aureoles responde a AMLO por excluirlo de reunión con gobernadores

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera de este jueves que se reuniría "poco a poco" con gobernadores, excepto con el de Michoacán, Silvano Aureoles, y con el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario michoacano alegó "seguridad nacional".

En Palacio Nacional, López Obrador declaró que esperaría reunirse con García Cabeza de Vaca porque "ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle", además que no recibiría a Silvano Aureoles "porque hay mucha politización".

"Yo no me quiero meter en esas cosas, que pase el proceso electoral, que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos.

"Porque no quiero aquí, pues que se produzcan debates ríspidos o espectáculo, hay que cuidar, lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura presidencial; no es Andrés Manuel, es lo que representamos", expresó López Obrador.

Al respecto, Silvano Aureoles dijo en redes sociales que respeta la investidura presidencial de López Obrador y pidió que lo escuche, luego de que asistió a Palacio Nacional en días pasados, sin ser recibido, a presentar pruebas de la injerencia del crimen organizado en favor de Morena en las pasadas elecciones del 6 de junio.

"Presidente, no es Silvano Aureoles, es la seguridad nacional", señaló el gobernador de Michoacán.

"Yo respeto su investidura, sé que es sostén y parte de la estabilidad de la democracia de este país, en consecuencia, quisiera pedir respeto por la investidura de los gobernadores y que me escuche.

"Mi derecho de audiencia, como gobernador y como ciudadano, ha sido violentado de forma recurrente. No quiero que me reciba para que se politice la elección, quiero que lo haga porque es un tema que pone en riesgo el futuro de México", agregó Aureoles.