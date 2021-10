Ausencia de AMLO en Senado por pleito de liderazgos de Morena: PAN

El senador del PAN, Damián Zepeda, aseguró que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República tiene que ver con la división existente en el grupo parlamentario de Morena y el argumento de que la senadora Lilly Téllez pretende faltarle el respeto es sólo un pretexto.

En entrevista, el legislador sonorense señaló que es increíble que el mandatario justifique su declinación echándole la culpa a la oposición.

"¿Es el mismo líder social de izquierda que hacía marchas y ahorita no viene porque 'no me vayan a levantar la voz'? (...) ¿Es de verdad la postura de un líder de la izquierda? ¿Le tenemos que dar clases de resistencia pacífica civil? Él sí agredió en la toma de pozos, en el bloqueo de Reforma. Eso es invadir el derecho de terceros. Alzar la voz con firmeza como lo ha hecho Lilly Téllez no tiene nada de agresión", expresó.

Damián Zepeda indicó que en realidad, el presidente López Obrador no quiere ir al Senado para no ver a una bancada mayoritaria cuyos líderes están divididos.

"Me parece que es un pretexto. No quiere venir por las divisiones que tienen en Morena. No le quiere dar el lugar aquí a los liderazgos de Morena. Es un tema entre ellos, que agarró un pretexto con el tema de Lilly (Téllez) porque no quiere venir. Más bien traen un pleito fuerte entre ellos y se agarró de ahí para esto, es evidente", argumentó.