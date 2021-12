Ausencia de Cuauhtémoc Blanco enfrenta a gobierno con fiscalía anticorrupción

La administración estatal acusó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos de orquestar una controversia infundada por la ausencia temporal del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y aseguró que en todo momento ha actuado con transparencia y legalidad.

La administración estatal precisó en un comunicado que mediante oficio de fecha 14 de diciembre pasado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo instruyó al secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas suplirlo durante su ausencia temporal, "del primer minuto del 17 de diciembre del 2021 al último minuto del 02 de enero del 2022".

El tema fue expuesto en la conferencia mañanera y el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que "si él (Cuauhtémoc Blanco) pidió permiso y es legal lo puede hacer. No puedo dar una opinión si está bien o está mal, porque depende de la situación por la que pidió el permiso. Si es un asunto personal y se queda el secretario de Gobierno atendiendo no veo problema, además todos estamos pendientes, todos ayudamos", dijo.

"Agregó que si alguien falta por una enfermedad, por alguna razón personal pues todos ayudamos, que no sea ilegal, pero cuando se hace público yo hasta lo veo bien porque antes a lo mejor ni pedían permiso o se iban o estaban aquí pero no estaban, porque se la pasaban en la frivolidad. De qué sirve estar aquí si vamos a andar en las playas, o sea por teléfono, sin novedad", añadió.

El Presidente dijo que pedirá al secretario de Gobernación que informe sobre el caso.

La ausencia del gobernador fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción morelense y lunes requirió al secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas, remitir el original del oficio GOG/105/2021 de fecha 14 de diciembre de 2021, así como los oficios originales que a partir del 17 de diciembre de 2021 y hasta este día 28 de diciembre, ha suscrito en su carácter de secretario de Gobierno y en suplencia del Gobernador de Morelos.

Por la tarde de ayer mismo personal de esa dependencia acudió a Palacio de Gobierno para emplazar al secretario de Gobierno a enviar los oficios en un lapso de dos horas, con el objetivo de realizar diligencias de carácter ministerial, como la revisión de los mismos por parte de peritos en criminalística, grafoscopía o algún otro.

---Argumento oficial

En su defensa, el gobierno de Morelos informó que el oficio de ausencia temporal es un documento público que cumple con los requisitos jurídicos necesarios para su validez, pues fue suscrito por el titular del Poder Ejecutivo y rubricado por el consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado, además de haberse publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el 22 de diciembre del año en curso.

"La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos pretende poner en duda la validez y autenticidad de dicho documento, mediante la instrumentación de una investigación estéril e improcedente, por virtud de la cual ha violentado sistemáticamente el procedimiento y abusado de sus facultades, ello con el evidente ánimo de fabricar delitos inexistentes en perjuicio de diversos funcionarios de la actual administración", citó el gobierno morelense.

Agregó que con el ánimo de que se esclarezcan los hechos supuestamente denunciados y que son materia de investigación, el Ejecutivo Estatal en reiteradas ocasiones y por escrito ha proporcionado a la Fiscalía Anticorrupción la información requerida, e incluso ha remitido copias certificadas del oficio de 14 de diciembre de 2021, mismas que cuentan con validez jurídica plena.

"Ahora bien, y con independencia del contenido del citado oficio suscrito por el titular del Poder Ejecutivo, resulta conveniente señalar que el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece que "las faltas del Gobernador hasta por sesenta días, serán cubiertas por el secretario de Gobierno", rubrica el comunicado gubernamental.

El Gobierno del Estado exhortó a la Fiscalía Anticorrupción a conducirse con legalidad, profesionalismo, imparcialidad, ética y claridad.

"Ya que utilizar a las instituciones como abierta arma política para satisfacer intereses personales y venganzas, no abona al desarrollo de Morelos y puede constituir, a su vez, violaciones jurídicas con sus propias consecuencias", sostuvo.