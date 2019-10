Austeridad deja sin café y galletas a diputados de Yucatán

Ante los recortes presupuestales que ha enfrentado el Congreso de Yucatán, a partir de ahora los 25 diputados locales solamente podrán acudir a sus oficinas de las 09:00 horas las 16:00 horas para ahorrar energía eléctrica, además de que la sede cameral quedará totalmente a oscuras.

Los legisladores no tendrán acceso a café, galletas ni papelería como parte de las nuevas medidas dispuestas por la Junta de gobierno y Coordinación Política de la sede cameral.

De acuerdo a varios diputados locales, tras una reunión entre los miembros de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se acordó que después de ese horario no se lleven a cabo labores en el recinto legislativo.

"Muchos diputados acostumbramos a tener aquí reuniones, audiencias ciudadanas, trabajo de oficina. Los mismos compañeros de prensa que aquí se quedan a cubrir la información a diversas horas de la tarde o noche, todo eso tendrá que reducirse", informó el diputado Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada de 10 diputados del PRI.

Por su parte, la coordinadora de la bancada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, confirmó que debido a la situación que impera en materia presupuestal, determinaron "tomar las medidas necesarias para poder cerrar bien el año".

Trascendió que además de respetar el horario establecido, servicios como el aire acondicionado o luz en algunas áreas se encenderán mientras haya personal trabajando y el resto de la noche, la sede cameral estará a oscuras.

En relación al área destinada a Prensa, y que permanecía activa hasta pasada la tarde, se detalló que mientras no existan actividades fuera del horario establecido, también "cerrará" a las 16:00 horas.

En tanto, Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, indicó que además de esas medidas, se tomarán otras extremas como la disminución en el gasto de refrescos, cafés, galletas y todo eso que se utiliza tanto en las oficinas de los legisladores, como en las sesiones.

"Todo lo que sea un gasto, como lujoso digamos, yo creo que hay que hacer austeridad, hay que estar al nivel de los ciudadanos. Se quitaron también celulares, ya no hay viajes, pero esto, ya se había quitado desde antes", refirió.

Estas medidas se tomaron luego de que no se recibiera respuesta de la solicitud que se hizo al Ejecutivo para la ampliación presupuestal por 10 millones de pesos que según explicaron, de necesaria para poder cumplir con diversos compromisos que tenía el poder legislativo de Yucatán.

Y también será difícil que proceda la solicitud del diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, de mejorar las dietas que reciben los 25 diputados de Yucatán, pues permanecen igual desde hace más de 12 años.