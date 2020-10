Austeridad deja sin seguros al agro

El sector agropecuario en México enfrenta una nueva sequía: la de los subsidios para contratar seguros que blinden las cosechas y cultivos de mercancías de productores nacionales.

Las medidas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador afectaron al campo. La política de apretar los recursos redujo la compra de este tipo de coberturas desde inicios de la administración y se prevé una situación más intensa en 2021.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) advierte que la acción deja vulnerables a productores porque en caso de siniestro se perderán sus mercancías, lo que representará un fuerte impacto económico.

La situación se agrava con miras al próximo año. El Presupuesto de Egresos de 2021 no incluye el subsidio a la prima para el agro, que se utiliza para contratar seguros con empresas privadas y fondos de cobertura.

El director general de la AMIS, Recaredo Arias, dijo que los productores más pequeños serán los más afectados con la medida.

En Quintana Roo, más de 68 mil hectáreas de maíz no contaron con el Seguro Agropecuario Catastrófico. Tras el paso de la tormenta tropical Cristóbal y el huracán Delta se afectó una parte de esa protección, por lo que no contarán con ningún tipo de pago por las pérdidas.