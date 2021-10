Autodefensas aseguran que nuevo edil no entrará en Pantelhó

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El autoproclamado grupo autodefensas del pueblo "El Machete" aseguró que el alcalde de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, "no va a entrar al municipio, ya que toda la gente está de acuerdo en que no regrese" a ese municipio de los Altos de Chiapas. Uno de los dirigentes de esa agrupación indígena advirtió que si el político "vuelve a entrar, empezarán otra vez los problemas y ya no queremos que llegue a suceder".

"Si el gobierno lo permite que lo piense, porque será el culpable de lo que llegue a suceder", sostuvo. A través de un mensaje de voz, el dirigente del grupo, que el 7 de julio irrumpió en la cabecera de Pantelhó, afirmó que en este momento el municipio está en calma.

En Pantelhó, enfatizó, "todo está bien, está calmado, no sabemos si van a empezar (los problemas) todavía; aquí está tranquilo, esperamos la voluntad de Dios", recalcó. Ante la aseveración de que Trujillo Morales ingresará a Pantelhó, el integrante de "El Machete" aseveró que no será así. "No entrará, la gente está de acuerdo para que no vuelva a entrar porque son culpables de todo lo que sucedió", reiteró. Versiones indicaron que el alcalde constitucional rindió protesta el 30 de septiembre en un hotel de Tuxtla Gutiérrez o de San Cristóbal de las Casas; en una reciente entrevista, Trujillo Morales dijo que fue en un poblado de Pantelhó. Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la policía estatal resguardan Pantelhó desde que el 7 de julio, cuando "El Machete" se hizo presente.

Asimismo, desde el 18 de agosto, entró en funciones un Concejo Municipal encabezado por Pedro Cortez López, la concejal regidora Sandra Luz Gutiérrez Cruz y el concejal síndico Miguel Hernández Pérez.

El concejo fue electo por usos y costumbres el 9 de agosto, después del caos y la ingobernabilidad desatados el 26 de julio. Ese día, pobladores de las 86 comunidades y los 18 barrios del municipio quemaron viviendas y vehículos, además saquearon tiendas, y presuntamente, retuvieron a 21 lugareños de la cabecera. A la fecha de desconocen dónde se encuentran estas personas.