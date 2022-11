Autora del polémico "Rey del Cash" denuncia censura y anuncia segunda parte

La escritora del libro "El Rey del Cash", Elena Chávez, denunció censura hacia su libro, que busca revelar cómo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, construyó una red de financiamiento con dinero efectivo para su campaña rumbo a su triunfo electoral de 2018.

La también periodista, que colaboró con López Obrador mientras fue jefe de gobierno de la capital mexicana (2000-2005), reveló que prepara una segunda parte que dejará de lado el testimonio para dar pie a pruebas documentales que den cuenta de la misma red de corrupción que ha denunciado.

"Lo más importante es que el libro no ha sido desmentido, ni el propio presidente ha dicho que es mentira lo que hay en este libro, han guardado silencio porque saben que lo que hay en esas páginas es la verdad y no pueden desmentirlo", aseguró Chávez en rueda de prensa.

La autora del controvertido libro estuvo acompañada de la periodista Anabel Hernández, quien escribió el prólogo, al denunciar que la censura llegó a cancelar la presentación de su libro en tres ocasiones.

En concreto, subrayaron cómo en un primer momento se canceló la presentación de esta obra en el World Trade Center; posteriormente, en la librería "El Sótano" y, por último, en el hotel Camino Real.

AMENAZAS Y SEGUNDA PARTE

En este sentido, Chávez y Hernández calificaron al actual Gobierno mexicano de ser "una secta" por haber interferido en las presentaciones públicas convocadas.

Sin embargo, aseguraron que no desistirán de la difusión del libro pese a los contratiempos que enfrentan, entre los que se enmarcan también insultos y agresiones digitales por parte de "bots" y seguidores del presidente López Obrador.

Chávez contó, asimismo, que ha recibido amenazas para que deje el país desde que arrancó la obra, así como insultos varios e incluso presiones de allegados al actual Administración pública mexicana sin que revelara nombres.

Agregó que, aunque no han escalado las agresiones al terreno físico, solo se siente segura por la exposición que mantiene y el apoyo de miembros de la prensa y asociaciones civiles mexicanas.

"Afortunadamente, no ha pasado de ofensas e insultos y esta censura que acabamos de vivir para evitar que se haga la presentación. No ha pasado a mayores porque tengo una ventaja y es que estoy bien visibilizada, eso me ha ayudado mucho", comentó.

La autora mexicana también adelantó que, de seguir con el respaldo de la editorial Penguin Random House, podría sacar una segunda versión, aunque aclaró que esta nueva edición buscará incluir evidencia documental que trascienda su testimonio expresado en el "Rey del Cash".

Por último, añadió que ha recibido mucha información que se debe dar a conocer tras la publicación de su libro y las cuales dan cuenta de la misma red de financiamiento en efectivo, que ahora, acusó, buscan beneficiar a la actual jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.