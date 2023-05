Autoridades desmienten situación de riesgo en Tamaulipas

A-AA+

Héctor Villegas González, secretario de gobierno de Tamaulipas negó que grupos delictivos estén ingresando al estado, que exista toque de queda y pidió, hacer caso omiso a lo que se difunde en redes sociales respecto a situaciones de riesgo.

El secretario dijo, que en los eventos suscitados en Reynosa y Matamoros, perdieron la vida dos civiles armados, se decomisaron vehículos, armas, cartuchos, chalecos, aparatos de comunicación y ponchallantas.

"Dos personas de la misma delincuencia organizada perdieron la vida, el ejército hizo recorridos por algunos vehículos que se veían en brechas y que se mostraban en redes sociales".

Negó que se haya decretado toque de queda en el estado.

"Nosotros estamos al pendiente, todas las autoridades por instrucciones del gobernador, desde el inicio de esta administración hemos tratado de tener una mesa de seguridad responsable, seguiremos trabajando, le pedimos a la ciudadanía que nos acompañen porque el gobierno solo no avanza para tener un estado de justicia y bienestar".

Indicó que todas las corporaciones están trabajando y que la SEDENA está apoyando al estado, así como la Secretaría de Marina, luego de que la ciudadanía exigiera mayor vigilancia y recorridos de las fuerzas de seguridad.

"La Guardia Nacional también está apoyando, me tocó ver el fin de semana que venía de la capital a la frontera, que había cuatro retenes de Guardia Nacional en la carretera, la Guardia Estatal está circulando no sólo en las ciudades, sino también en carreteras".

Lamentó que la Guardia Estatal no cuente con suficientes unidades ya que dijo, la pasada administración no les dejó vehículos.

"No nos entregaron un buen parque vehicular, pero queremos contar con más vehículos y elementos de Guardia Estatal y poder colaborar con los tres órdenes de gobierno".

No hay incursión de grupos delictivos

El secretario negó la incursión de grupos delictivos ya que dijo, sólo se han reportado por medio de redes sociales.

"La realidad, lo que hemos visto es en redes sociales, nada oficial, ayer se hizo un comunicado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza este tema, hay que ser muy prudentes con este tipo de información porque no podemos hacer caso de todo lo que las redes sociales manifiestan".

Viajes seguros

El funcionario destacó que el titular de Seguridad Pública en Tamaulipas, Sergio Chávez García pidió a la ciudadanía no viajar en carretera por las noches, lo cual es una medida para garantizar la seguridad de las familias.

"Lamentablemente lo escuchamos, en todo momento, con nuestras autoridades estatales y federales buscamos que se pueda circular de la mejor manera. En el día y la noche tenemos desplegadas las fuerzas, pero a veces los hechos que llegan a ocurrir son en horarios nocturnos, por eso, es un llamado para no circular en la noche, pero seguimos trabajando en la seguridad".