Autoridades indígenas de Michoacán se reúnen con Segob en busca de paz y justicia

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Como parte de la construcción del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que se prevé presentarlo este domingo 9 de noviembre en Palacio Nacional, tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, autoridades del gobierno federal continúan los diálogos con diversos sectores del estado.

Este sábado continuaron en la Secretaría de Gobernación (Segob), las conversaciones entre autoridades federales y estatales, ahora con 37 autoridades comunitarias indígenas de Michoacán

En el espacio se escucharon las necesidades, propuestas y visiones de autoridades tradicionales, autogobiernos y representantes comunitarios de los pueblos purépecha, otomí, náhuatl, pirinda y mazahua para garantizar que sus voces sean el eje de las decisiones públicas.

"El objetivo es asegurar que sus voces sean incorporadas en la construcción de soluciones desde sus contextos y formas de organización comunitaria", dijo la Segob a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, destacó que el diálogo permanente con los pueblos indígenas es indispensable para avanzar en políticas públicas que reconozcan sus derechos, fortalezcan la vida comunitaria y contribuyan a la paz y la justicia en sus territorios.

"Desde el Gobierno de México estamos acompañando este esfuerzo de manera coordinada con el gobernador y con todo su equipo de trabajo. Hoy venimos a tomar nota, a recoger sus planteamientos y a transmitirlos junto con el gobernador a la mesa de la Presidenta de México", expuso.

El Gobierno de México reafirmó su compromiso de "construir soluciones con las comunidades, fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y respetando los procesos de participación y toma de decisiones de los pueblos originarios de Michoacán".

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó este encuentro para la conformación del Plan Michoacán: "Juntas y juntos trazamos el camino hacia un mejor Michoacán, donde cada voz cuenta".