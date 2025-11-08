logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Autoridades indígenas de Michoacán se reúnen con Segob en busca de paz y justicia

Autoridades tradicionales y representantes comunitarios exponen necesidades y propuestas para la región

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 06:47 p.m.
A
Autoridades indígenas de Michoacán se reúnen con Segob en busca de paz y justicia

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Como parte de la construcción del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que se prevé presentarlo este domingo 9 de noviembre en Palacio Nacional, tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, autoridades del gobierno federal continúan los diálogos con diversos sectores del estado.

Este sábado continuaron en la Secretaría de Gobernación (Segob), las conversaciones entre autoridades federales y estatales, ahora con 37 autoridades comunitarias indígenas de Michoacán

En el espacio se escucharon las necesidades, propuestas y visiones de autoridades tradicionales, autogobiernos y representantes comunitarios de los pueblos purépecha, otomí, náhuatl, pirinda y mazahua para garantizar que sus voces sean el eje de las decisiones públicas.

"El objetivo es asegurar que sus voces sean incorporadas en la construcción de soluciones desde sus contextos y formas de organización comunitaria", dijo la Segob a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, destacó que el diálogo permanente con los pueblos indígenas es indispensable para avanzar en políticas públicas que reconozcan sus derechos, fortalezcan la vida comunitaria y contribuyan a la paz y la justicia en sus territorios.

"Desde el Gobierno de México estamos acompañando este esfuerzo de manera coordinada con el gobernador y con todo su equipo de trabajo. Hoy venimos a tomar nota, a recoger sus planteamientos y a transmitirlos junto con el gobernador a la mesa de la Presidenta de México", expuso.

El Gobierno de México reafirmó su compromiso de "construir soluciones con las comunidades, fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y respetando los procesos de participación y toma de decisiones de los pueblos originarios de Michoacán".

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó este encuentro para la conformación del Plan Michoacán: "Juntas y juntos trazamos el camino hacia un mejor Michoacán, donde cada voz cuenta".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Autoridades indígenas de Michoacán se reúnen con Segob en busca de paz y justicia
Autoridades indígenas de Michoacán se reúnen con Segob en busca de paz y justicia

Autoridades indígenas de Michoacán se reúnen con Segob en busca de paz y justicia

SLP

El Universal

Autoridades tradicionales y representantes comunitarios exponen necesidades y propuestas para la región

Claudia Sheinbaum resalta la extinción del Estado Mayor Presidencial tras acoso en CDMX
Claudia Sheinbaum resalta la extinción del Estado Mayor Presidencial tras acoso en CDMX

Claudia Sheinbaum resalta la extinción del Estado Mayor Presidencial tras acoso en CDMX

SLP

AP

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca la transición del Estado Mayor Presidencial a la Ayudantía Presidencial luego de sufrir acoso en la CDMX.

México y Francia acuerdan combatir crimen trasnacional
México y Francia acuerdan combatir crimen trasnacional

México y Francia acuerdan combatir crimen trasnacional

SLP

El Universal

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y Jean-Noël Barrot firman acuerdo para combatir crimen organizado trasnacional.

Generación Z exige en marcha frenar la violencia en México
Generación Z exige en marcha frenar la violencia en México

Generación Z exige en marcha frenar la violencia en México

SLP

El Universal

Jóvenes de la Generación Z se movilizan en México para exigir el cese de la violencia que afecta a la sociedad. Manifestación por un país seguro y en paz.