“Autoridades no valoran a buscadoras”

Ciudad de México.- La familia Gallardo Volante sigue en pie de lucha hasta encontrar a Guadalupe Pamela, desaparecida en 2017. A pesar de la lluvia, su hermano Esteban y su madre María del Carmen escarban, desmontan hojarascas y se hincan ante la tierra con la esperanza de hallar pistas que las guíen a la joven.

“Ya vamos a cumplir ocho años de la desaparición de Pame y no nada más estoy cansada, sino triste, pero seguiremos trabajando, siempre lo hacemos por amor y por una fe de encontrarlos. Ese es el amor que nosotros siempre hemos marcado en todas nuestras búsquedas. Mis hijos no tienen vida, ahorita uno de mis hijos se va a trabajar, el otro no trabajó, su papá ayer estuvo en búsqueda, tenemos que seguir arropando”, dice en entrevista la madre de Guadalupe Pamela.

“Las autoridades nunca han valorado a la buscadora de terreno porque salir a campo es una cosa y los que están en gabinete, es otra. Sin las familias no puede haber búsquedas, porque a ellos no se les puede confiar como servidores públicos, Fiscalía General, Fiscalía de Desaparecidos y todos, tienen que estar las familias porque si no, no hacen búsqueda”, afirma María con la tristeza en su rostro.