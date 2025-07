Ganado en Soledad está libre de gusano barrenador

En contraste con otros estados de la República Mexicana, ganaderos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez aseguran que no han sufrido afectaciones por parásitos o insectos en esta temporada.

De acuerdo con productores ganaderos, confirmaron que hasta el momento no han enfrentado problemas relacionados con la presencia de plagas o insectos que pudieran poner en riesgo la salud del ganado, a pesar de encontrarse en la temporada de la canícula.

Armando Oviedo, ganadero del ejido El Zapote, explicó que en su comunidad no se ha reportado la presencia del gusano barrenador, conocido por afectar a los animales en otras regiones.

Señaló que, afortunadamente, en sus corrales no han padecido este problema; sin embargo, no han quedado exentos de plagas en sus forrajes. “A nosotros no nos ha pegado, nada más ha llegado el chapulín a la alfalfa, pero no más”, comentó.

También señaló que, a diferencia de la Huasteca, donde las condiciones de humedad favorecen la proliferación de moscas e insectos, en su región las lluvias recientes han sido benéficas, ayudando a disminuir la sequía y favoreciendo cultivos como el maíz.

Por parte de la Dirección de Fomento Agropecuario de Soledad de Graciano Sánchez, en relación a este tema, se informó que en el municipio se están tomando medidas preventivas como acercamiento con grupos de ganaderos, para informales de las recomendaciones en caso de detectar algún síntoma en sus animales.

El titular de la dependencia, Octaviano Velázquez Castro, señaló que el área a su cargo cuenta con el material necesario para llevar a cabo pruebas en caso de tener registro de una situación por la presencia de este gusano, “se toma la muestra y se envía a ala Ciudad de México para su estudio y determinación; estamos en contacto con el sector ganadero del municipio para poder actuar de manera inmediata”.

Agregó que en Soledad de Graciano Sánchez, las familias productoras tiene una ventaja en cuanto a la detección de este mal, pues el ganado lo mantiene cerca de sus viviendas y no en áreas aisladas como ocurre en otros municipios.

Afirmó que en San Luis Potosí no se tienen casos confirmados, sin embargo, se está al tanto de cualquier inquietud y duda de las y los productores en los ejidos.