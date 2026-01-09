Autoridades son omisas ante embarazo infantil
Caso de niña en Chiapas, pone en evidencia omisión sistemática, afirma colectivo
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. Chis.- Tras darse a conocer el caso de una niña embarazada, identificada como DN, que dio a luz con 38 semanas de gestación en el Hospital del Niño y la Madre, en el barrio de Santa Lucía de esta localidad, Línea Aborto Chiapas, colectiva de mujeres lesbianas y feministas, comentaron que este caso pone en evidencia la omisión sistemática de las autoridades encargadas de los derechos de las niñas en Chiapas.
Funcionarios de Salud aseguraron que la niña no tiene 10 años, sino 13, y su pareja no tiene 18, sino 17 años, como se había dado a conocer.
"Este caso no puede ni debe ser tratado como un hecho aislado. Se trata de un caso de violencia sexual y embarazo infantil forzado que evidencia, una vez más, la omisión sistemática de las autoridades encargadas de la prevención, protección y garantía de los derechos de niñas y adolescentes en Chiapas".
Según el Centro de Población y Vivienda 2020, en México 2.4% de las niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad tenían al menos un hijo, lo que representaba más de 153 mil 485 niñas y adolescentes. En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) asegura que, en las zonas indígenas del país, el porcentaje se incrementa hasta en 3.9%, en mujeres de 12 a 17 años de edad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), durante 2024 se registraron en México 89 mil 527 nacimientos de madres de entre 10 a 17 años.
Línea Aborto Chiapas cuestiona que el joven, pareja de DN, la haya dejado en el hospital el fin de semana y no haya regresado para conocer su estado de salud, ni del bebé.
"Resulta alarmante que, pese a la gravedad del caso, el presunto responsable haya abandonado el hospital sin consecuencias.
