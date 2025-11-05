logo pulso
Avalada reforma para cancelar plataformas streaming de inmediato

Derechos de consumidores en servicios digitales reforzados con nueva legislación

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 04:11 p.m.
A
Avalada reforma para cancelar plataformas streaming de inmediato

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado de la República aprobó con 91 votos a favor la reforma previamente avalada por la Cámara de Diputados que permitirá a los usuarios de servicios de plataformas digitales, telefonía y otros servicios el cancelar los mismos sin mayores trámites.

"El proveedor deberá implementar mecanismos que, sin contravenir a las disposiciones contractuales, permita a la persona consumidora cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata", destaca la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La reforma, impulsada por el diputado Ricardo Monreal y que fue turnada al Ejecutivo Federal, señala que los cobros por aumentos o ajustes de las tarifas en dichos servicios "requerirán consentimiento expreso e informado de la persona consumidora".

En los casos en los que, de acuerdo al contrato, proceda la renovación automática del servicio, se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación, permitiendo su cancelación sin penalización.

Los senadores argumentaron que con esta reforma se subsana una omisión legal que ha generado reclamaciones frecuentes ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), principalmente por la falta de transparencia en la renovación de servicios, la dificultad para cancelarlos y la imposibilidad de revocar la autorización de pago.

La reforma responde a esa problemática al fortalecer los derechos digitales de los consumidores y equilibrar las relaciones de consumo en el entorno tecnológico.

