Avalan desarmar fondo de salud

Ciudad de México.- De panzazo y con una votación polémica, Morena, PT, PES y Verde lograron aprobar la reforma para "desmantelar" el Fondo de Salud, conocido como de Gastos Catastróficos, y extraerle 33 mil millones de pesos, de los 100 mil millones que tiene actualmente, para tapar el boquete que se generó en la Ley de Ingresos y que el gobierno federal disponga de ellos para presuntamente adquirir la vacuna contra el Covid-19.

Esta reforma, que ya fue enviada al Senado, fue aprobada con 242 votos a favor, cinco abstenciones y siete en contra.

Además, a pesar de que se presentaron más de 35 propuestas de modificación de la oposición y de diputados de Morena para que se "etiquetaran" estos 33 mil millones de pesos que serían destinados para la vacuna, Morena y sus aliados rechazaron una a una las reservas.

Fue hasta el cuarto intento en que Morena y sus aliados lograron aprobar la reforma para que éstos recursos sean transferidos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 1 de abril de 2021.

La aprobación generó polémica, pues el martes Morena y sus aliados no pudieron avalarla porque no hubo quórum y la oposición deliberadamente no votó para impedir que se avalara la reforma, pero este miércoles se inició la sesión con la votación.

La presidenta, Dulce María Sauri, abrió el tablero de votación por cinco minutos y ordenó cerrarlo una vez concluido este tiempo, pero en ese instante, según la oposición, no había quórum; sin embargo, la secretaria de la Mesa Directiva, Guadalupe Díaz (Morena), no acató la orden y permitió que otros diputados votaran.