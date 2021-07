Avalan diputados hasta 15 años de cárcel por falsificar medicamentos

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó hasta 15 años de cárcel en contra quienes por internet vendan u ofrezcan en venta u ofrezcan el comercio, distribución o transportación de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados.

De acuerdo a la reforma a Ley General de Salud serán sancionados con 5 a 15 años de prisión, y multa de 40 mil a 80 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, quienes realicen dichas prácticas.

En entrevista en la sede del Senado, la diputada federal del PRD y quien impulso la reforma, la sanción también es aplicable a quienes vendan u ofrezcan el comercio, la distribución y la transportación de materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contengan números o claves de identificación que se encuentren falsificados, alterados o adulterados, sea que los realicen por internet, en establecimientos o en cualquier otro lugar.

La representante popular por Zacatecas destacó la importancia de este proyecto de reforma al señalar que se trata de prevenir y evitar graves daños a la salud que provocan los medicamentos adulterados, falsificados o "pirateados" y que cada vez son más ofrecidos por internet.

Al defender su iniciativa ante la posibilidad de que se excluyera de la redacción final del proyecto de reforma al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, recordó que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, entre 50 y 90% de los medicamentos que se adquieren de manera irregular es por ventas "en línea" o plataformas de internet.

Refirió que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió de 2016 a la fecha más de 8 mil 500 páginas de internet con publicidad engañosa y que en la última década se han asegurado miles de toneladas de fármacos "piratas".

Agregó que en 2013, por ejemplo, se incautaron en Jalisco 166 toneladas de medicinas por malas prácticas de fabricación, y en 2017 el entonces secretario de Salud, José Narro, reveló que había 11 toneladas de medicinas caducas y 47 pruebas de VIH que no tenían registro.

Ese mismo año se decomisaron en el barrio de Tepito, Ciudad de México, más de 95 mil piezas de medicamentos falsificados, en tanto que en un operativo conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Cofepris también decomisó más de 200 mil medicamentos irregulares en Guadalajara.

"Entonces, ante las advertencias que se han realizado por compras de medicamentos ilegales en internet, me parece necesario que se haga un esfuerzo y se incluya en el dictamen que no sólo la venta en establecimientos físicos, sino también en páginas de internet -donde es más rápido y fácil el acceso, incluso para menores de edad, a este tipo de productos- sea sancionado porque evidentemente se pone en riesgo la salud de las y los mexicanos al no tener la certeza sobre producción, calidad y distribución de esos productos", argumentó.

La iniciativa de la diputada Esparza Márquez fue aprobada por amplia mayoría en la Comisión de Salud y remitida a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo correspondiente y, en su caso, iniciar su vigencia.