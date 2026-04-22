Avalan diputados terna al INE

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de señalamientos de "opacidad" y acusaciones de "secuestro a la vida democrática" por parte de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados eligió por 334 votos a favor de Morena, PT y Verde a Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López como los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por los próximos nueve años.

"Lamentablemente, a través de todo el proceso pudimos observar que esto estuvo dominado por la opacidad y vínculos que no podemos aceptar (...) vemos que aquí lo que se está haciendo es secuestrar a una institución y con ello poner un dique a nuestra vida democrática", declaró el diputado del PRI Víctor Palma durante el debate en el pleno.

"Este nuevo INE morenista no durará ni lo que duró el Insabi, lo vamos a derrotar a punta de conciencia y votos libres (...) ese comité fue un cretinaje político, todo en lo oscurito. Este es un acto democraticida", agregó el diputado del PAN Germán Martínez.

El acuerdo, alcanzado sólo entre los legisladores de Morena y sus aliados del PT y PVEM, se logró tras una larga negociación que se prolongó por varias horas, en las que incluso tuvo que intervenir la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández.

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La discrepancia radicó en que la bancada guinda había propuesto a Bernardo Valle Monroy, Arturo Manuel Chávez López y Alejandra Tello, los dos primeros considerados cercanos a Morena, mientras que la mujer quedaría como acción afirmativa (debido a que padece lupus).

La bancada del PT logró cambiar el acuerdo y exigió que fueran dos mujeres, bajo el argumento de que las jurisprudencias en materia de paridad establecen que se debe favorecer al género femenino.

"Es un tema legal que puede luego protestarse, pero estamos dialogando", declaró Reginaldo Sandoval previamente a que se lograra el acuerdo.

La votación en la Jucopo se programó a las 14:30 horas; sin embargo, por las diferencias se pospuso hasta las 15:30 horas, y tras casi cuatro horas se acordó impulsar a Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez.