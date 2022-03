Avalan licencia a Carolina Viggiano; va por la gubernatura de Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- La diputada priista, Carolina Viggiano, solicitó de manera formal licencia a su cargo por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como legisladora federal, y buscar la gubernatura del estado de Hidalgo.

Tras la solicitud, que fue avalada por unanimidad en votación económica, diputados de todas las bancadas le desearon éxito en el reto que enfrentará.

"Felicitarla por el gran trabajo legislativo y desearle el mayor de los éxitos en este camino para gobernar el estado Hidalgo, sabemos que tendrá éxito en ese camino y que será la próxima gobernadora", declaró el legislador priista, Mariano González.

Del mismo partido, Yolanda de la Torre señaló: "Mi reconocimiento a Carolina, la conocí en la sexagésima primera legislatura y siempre ha sido un referente para mí, como mujer, como mexicana y como legisladora me enorgullece ser su amiga, desearle todo el éxito, Hidalgo se merece a una mujer como Carolina Viggiano".

Tras las posturas, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió no hacer del acto un tema electoral.

"Le tengo estima a la diputada Carolina, pero me parece incorrecto, hay un proceso electoral, yo creo que hay que despedir bien a la diputada Carolina Viggiano, reconocerle su mérito, pero no hacerlo electoral", solicitó.

En su oportunidad, el panista Elías Lixa, señaló que, a nombre de su grupo parlamentario, "queremos reconocer la capacidad, la trayectoria de la diputada Carolina, reconocemos todo el trabajo y a una persona abierta al diálogo, a la construcción, y a lo que sea mejor para el país, reconocemos ese trabajo y le deseamos éxito en el reto que está por emprender".

Olga Luz Espinosa, del PRD, dijo que la diputada Viggiano "es una mujer con una capacidad y un liderazgo fenomenal... Creo que nos representa bien a las mujeres de esta Cámara y del país, va a hacer un gran trabajo a donde quiera que vaya".

Finalmente, Leonel Godoy, de Morena declaró: "En un ambiente democrático, obviamente tenemos nuestra preferencia electoral y queremos que gane nuestro candidato, pero le deseamos lo mejor a la diputada Viggiano".