Avanza traspaso de la GN a la Sedena en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Tras cuatro horas de discusión, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron, con 25 votos a favor de Morena y sus aliados (PT y PVEM) y 10 en contra de la oposición, la minuta que adscribe a la Guardia Nacional a la Defensa Nacional (Sedena).

Mientras que la oposición denunció que con esta modificación constitucional avanza la militarización de la seguridad pública y del país, los senadores del bloque oficial (Morena, PT y PVEM) argumentaron que no se militariza la seguridad pública, porque la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas de la República Mexicana está a cargo de una persona civil.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que esta modificación constitucional es una respuesta necesaria y urgente ante los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

"Con esta reforma se dotará al Estado de una fuerza de seguridad pública nacional disciplinada y profesional, capaz de enfrentar los desafíos del crimen organizado y otras amenazas a la seguridad", puntualizó la legisladora guinda.

Reconoció que existen preocupaciones sobre la "militarización parcial" de la Guardia Nacional (GN), pero afirmó que las reformas constitucionales garantizan un control civil y el respeto a los derechos humanos estableciendo mecanismos claros de supervisión y de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, federal, estatales y municipales.

"Dada la situación actual de inseguridad y violencia, la creación de la Guardia Nacional y su integración al Ejército [Mexicano] en el marco constitucional es una medida justificada para proteger a la población y garantizar la paz", recalcó la senadora Godoy Ramos.

El senador de Movimiento Ciudadano (MC) Luis Donaldo Colosio Riojas acusó que la 4T "olvidó" su obligación de profesionalizar a las policías locales para dar la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, lo que tiene serias implicaciones, pues "los militares están magistralmente entrenados y capacitados para disparar a matar y abatir cualquier amenaza a la seguridad nacional, no para prevenir, no para disuadir, y lo hacen con una gran efectividad", subrayó.

Al adelantar el voto de Movimiento Ciudadano en contra de esta reforma, que "es la militarización de la seguridad", Colosio Riojas advirtió que culpar a las policías estatales y municipales del incremento en la inseguridad del país y de la violencia es un acto "hipócrita" y "cobarde", cuando se le han quitado recursos a esas instituciones.

El senador Marko Cortés, del PAN, alertó que la militarización no solucionará los problemas de seguridad en el país, pues "ha venido siendo parte del problema", por lo que hizo un llamado a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a construir junto con todas las fuerzas políticas un nuevo proyecto para reformar la Constitución e impulsar un cuerpo policiaco civil.

El coordinador del PT en el Senado, Alejandro González Yáñez, aseguró que es falso que se esté militarizando al país y presumió una estadística en la que se señala que a diferencia de los sexenios pasados, durante la administración del presidente López Obrador los homicidios dolosos se han reducido 18%.

Argumentó que "sólo los medios de comunicación ´chayoteros´ son los que traen una cuenta de la cantidad de homicidios.

"Lo que no se dice es que si no hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador en el 2018, nuestra tendencia hubiera ido al ascenso [y] ahorita trajéramos no menos de 150 homicidios por día. Con Andrés Manuel es alrededor de 80 homicidios, hay un descenso, esto prueba que la estrategia de seguridad es totalmente exitosa", afirmó.

El también morenista Óscar Cantón Zetina aseguró que no se trata de una militarización, sino de una "mexicanización" de la seguridad pública.

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, aseguró que priistas como Manuel Añorve votarán en el pleno a favor de la reforma, lo que desmintió de inmediato el político guerrerense.

En el mismo sentido, la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, anunció que su bancada no apoyará la militarización del país, pues su compromiso es con la estrategia de seguridad que fortalezca a las instituciones civiles. "La seguridad en nuestro país no puede depender únicamente de las Fuerzas Armadas, y menos aún en el contexto de una militarización indiscriminada que pone en riesgo las libertades democráticas", alertó.