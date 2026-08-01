Avance del sargazo amenaza al Caribe

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PUERTO MORELOS, México.- La cantidad de extensas algas pardas que cubren parte de las aguas del Caribe ya ha superado el registro histórico del año pasado. Mientras para muchas especies marinas estas alfombras flotantes representan alimento y albergue, para los habitantes costeros el sargazo se ha convertido en un dolor de cabeza por sus efectos en el ambiente, la pesca y el turismo.

Agobiado por el olor fétido que llega desde la orilla, el mesero mexicano Alan Vázquez observaba desde la barra de un restaurante vacío en la localidad turística de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, cómo el sargazo se descompone teñía de marrón las aguas turquesas.

"Es triste que un lugar tan bonito y tan alegre, que era para la fiesta y para brindar emociones a la gente, haya terminado así", dijo el mesero de 32 años.

Vázquez admitió que teme correr la misma suerte que otros cuatro compañeros que fueron despedidos hace dos meses ante la merma de turistas que ha golpeado a hoteles y comercios del estado de Quintana Roo, una de las joyas del turismo mexicano, donde las ventas cayeron 30% en la primera mitad del año, según estimaciones del empresariado local.

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La cantidad de sargazo en las costas del Caribe mexicano se ha cuadruplicado este año en comparación con 2025 y es 27 veces mayor que el promedio histórico. Hasta junio ya se habían acumulado unas cinco millones de toneladas, según el Observatorio de Oceanografía Óptica de la Universidad de Florida.

El sargazo que está llegando al Caribe es de las especies Sargassum natans y Sargassum fluitans, originarias del Atlántico y que flotan gracias a vesículas de aire.

Para María Eugenia Allende, oceanóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, el sargazo se ha vuelto un "problema muy severo" para las comunidades de las costas caribeñas.

Pese a la adversidad, Vázquez afirmó que no está dispuesto a rendirse ni a regresar a su estado natal de Michoacán, de donde salió hace 12 años. "Me adoptó Playa del Carmen y no lo voy a dejar ahora, sé que las cosas van a mejorar".

Un problema que se

expande por el Caribe

En Puerto Rico el sargazo ha cubierto las aguas que rodean zonas turísticas muy frecuentadas, entre ellas La Parguera.