Hacen llamado para sacar el aborto del Código Penal de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En el marco de los 18 años de la despenalización del aborto en la CDMX, secretarias de la administración capitalina hicieron un llamado a trabajar para sacar el aborto del Código Penal para que deje de ser considerado un delito y se entienda como un tema de salud pública.

Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud capitalina, advirtió que sigue la ruta para reconocer el aborto como un tema de salud, luego de que el año pasado se presentó en el Congreso una iniciativa para sacarlo del Código Penal.

"Seguimos en una lucha, en el 2024 se presentó en el Congreso de la Ciudad de México -y saludo a nuestras congresistas locales- una iniciativa para eliminar el aborto del Código Penal, reconociéndolo como un procedimiento médico y un tema de salud pública, seguimos en esta ruta", dijo.

Despenalización del aborto en CDMX

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras dar a conocer que desde su despenalización en 2007 a la fecha, en la ciudad se han realizado más de 200 mil procedimientos en mujeres de distintos estados de la República, Gasman Zylbermann hizo un llamado a que "sigamos trabajando juntas, unidas, que saquemos del Código Penal el delito del aborto, que hagamos que este tema se entienda como lo que es: un tema de salud pública".

En el Centro Cultural ´El Rule´, en el centro histórico, Ana Francis López, secretaria de Cultura, aseveró que "sin duda nos sigue haciendo falta sacarlo del Código Penal, pero en esas andaremos".

Tras celebrar la lucha de las mujeres que consiguieron la despenalización del aborto, aseveró que todo lo que puedan hacer las mujeres para apropiarse de su cuerpo, incluido el placer, forma parte del cambio cultural que se requiere en la materia.

"Todo aquello que podamos hacer culturalmente hablando, porque nuestro cuerpo sea nuestro, ya sea bailando, es importante. Esta es una revolución que también incluye la alegría y que también incluye el placer. Así que, muchas felicidades, es una felicitación que nos hago a todas nosotras por todos estos años de lucha", dijo.

En su oportunidad, Eréndira Cruzvillegas, consejera jurídica destacó que aún hay una agenda pendiente por armonizar en la CDMX, que incluye el Código Penal "y otras más que se derivan de la implementación, de desarrollo y una lógica que desde el local se pueda tener territorios de paz, de no violencia, pero de mujeres libres y sin miedo. Eso es lo que queremos en esta capital y por eso estamos trabajando día a día para que esto suceda".

Daptnhe Cuevas, secretaria de las Mujeres también se refirió al tema con la promesa de que si bien el aborto no salió del Código Penal tras la iniciativa que se presentó el año pasado, es algo que "va a pasar" en la CDMX.

"Me preguntaban (sobre la eliminación del tipo penal) ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó? Lo único que puedo responder es que sin duda no pasó pero va a pasar, porque nuestros derechos no los frena nada; porque no sólo es que es justo, que es nuestro derecho, que no hay argumentos que se le puedan contraponer, sino porque lo construimos paso a pasito", dijo.