CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).-

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, destacó el avance del, por lo que se está convocando a lasel sábado 21 de febrero a las 11:00 horas.En lade la presidentade este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Batres destacó la implementación de este programa en todas lasy pueden participar todas las personas derechohabientes.Ela aplicar es de 375 millones de pesos para beneficiar a 650 unidades médicas."Cada unidad cuenta con uny dichose va a ejercer a través de losy bienestar, que son elegidos en las", destacó al mencionar ventajas como mejoramiento en equipamiento e infraestructura.Aseguró que hay "una enorme" en la aplicación de los recursos porque se ejerce comoIMSS aumenta becas de residencia, mencionó la ampliación dey apuntó que el Instituto forma cerca de la mitad de todos los médicos y médicas especialistas del país.Robledo mencionó eldeespecialistas de, de 2006 a 2026, y vendrá la búsqueda de suEn los dos últimos años, refirió, son más depara curar alguna de las. "Entonces, era unapoderla hacer. El resultado es que en los últimos ocho años habremos ofrecidode alguna de las, esto entre", apuntó.