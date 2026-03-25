Avanza eliminación de pensiones doradas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó por 26 votos a favor, el dictamen de la reforma al artículo 127 constitucional para eliminar las llamadas "pensiones doradas" de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los votos a favor fueron de los diputados de Morena, PVEM y PT; y los legisladores del PAN, PRI y MC abandonaron la reunión y no votaron.

En un acuerdo previo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se estableció que dicho dictamen sea discutido por el pleno en la sesión ordinaria de mañana.

El proyecto establece que las jubilaciones de servidores públicos no deberán exceder de la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos.

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También dispone que la reforma será retroactiva, en caso de aprobarse, y las pensiones actuales que sobrepasen dicho límite, deberán ajustarse al monto fijado en la reforma constitucional.

Aunque representantes de ex trabajadores de Pemex, CFE y Nacional Financiera solicitaron que se excluyera la retroactividad de la reforma, porque es inconstitucional y los afecta, los diputados de mayoría ignoraron la petición.