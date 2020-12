Avanza en San Lázaro reforma al sistema de pensiones de AMLO

Con el apoyo de Morena y del PAN, la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para modificar el régimen de pensiones en nuestro país con la que busca reducir el número de semanas cotizadas de mil 250 a mil para que un trabajador alcance su jubilación.

En este dictamen, que recibió la abstención del PRI y del PRD, describe que esta disminución de semanas será paulatina e iniciará a la entrada en vigor de esta reforma con la condición de haber cotizado, al menos, 750 semanas para la obtención de la pensión y se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar un total de mil semanas de cotización en el 2031.

Es importante destacar que este dictamen mantiene la propuesta de topar el cobro de comisiones que realizan las Afore a los trabajadores a un promedio obtenido entre los cobros que se hacen en Estados Unidos, Colombia y Chile.

"En la medida en que las comisiones en estos países tengan ajustes a la baja serán aplicables las mismas reducciones y, en caso contrario, se mantendrá el promedio que al momento se esté aplicando", dice el documento.

El tope a comisiones ha causado controversia entre las administradoras. Según la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE) de aprobarse el tope a comisiones, algunas administradoras podrían quebrar simplemente porque no tendrían los ingresos suficientes para sus gastos operativos.

En esta discusión, el secretario de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, aseguró que Morena irá a favor de esta reforma y recordó que esta es la primera reforma al sistema del Seguro Social de los últimos 25 años y tendrá una gran trascendencia para los trabajadores y sus familias por muchas décadas.

"Habrá un incremento gradual de las aportaciones de los patrones, incremento de la pensión mínima garantizada, disminución no de las comisiones que cobran las Afores y la disminución de cotizaciones de semanas necesarias para acceder a una pensión. El gobierno Federal decidió no cancelar el mercado de la administración de los fondos privados que nación en 1997, en cambio, en un acto de justicia decidió mejorar su regulación. Lo que estamos haciendo en la 4T es fortalecer los órganos y mecanismos de regulación para que el Mercado y la competencia se desarrollen en beneficio de los trabajadores", dijo Carol Antonio Altamirano.

Por su parte, el coordinador de MC, Tonatiuh Bravo manifestó su preocupación porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación no estableció ningún recurso extra para este nuevo sistema de pensiones sobre todo para garantizar la pensión mínima requiere de mayores ingresos.

"Si bien en este momento no se puede estimar la cantidad de manera puntual, lo cierto es que va a ocurrir, entonces debió haber participado Presupuesto en el cálculo en el proceso legislativo, sobre el monto que en un determinado momento puede implicar. Mi único argumentó que les doy es que el rubro que ha crecido de una manera exponencial del presupuesto es el de pensiones y jubilaciones, lo que tiene que aportar el erario a las pensiones", dijo el maestro Tonatiuh Bravo.

Por el PAN, Cecilia Patrón Laviada, dijo que en el blanquiazul están a favor de esta reforma y están a favor también de quienes generan los empleos y dijo que presentarán una propuesta de modificación para que se flexibilice el cobro de comisiones de las Afores, evitando establecer topes máximos.

Este dictamen recibió distintas reservas al artículo 37 de este proyecto y se decidió integrar una mesa para mejorar la redacción y afinar la redacción entre los diferentes grupos parlamentarios.