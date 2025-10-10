logo pulso
Avanza en Senado reforma sobre datos en licencias de manejo

La licencia de conducir como herramienta para promover la cultura de donación de órganos y tejidos en México.

Por El Universal

Octubre 10, 2025 03:17 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Gobernación del Senado aprobó un dictamen que exhorta a las 32 entidades federativas del país a incluir en las licencias de conducir un apartado en el que se exprese la voluntad del usuario de ser donador de órganos.

El dictamen avalado por unanimidad indica que las 32 entidades deberán contemplar a través de su legislación, la incorporación de un apartado en las licencias de conducir para que las y los ciudadanos puedan manifestar de manera expresa su voluntad de ser o no donadores de órganos.

Refiere que, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes, en México más de 19 mil personas están en la lista de espera de un órgano o tejido, y lamentablemente las estadísticas señalan que muchos de ellos fallecen antes de recibirlo.

Uno de los principales retos, expone, es incrementar el número de personas donadoras a través de mecanismos prácticos y accesibles, que permitan expresar de manera clara y sencilla la voluntad de ser donantes.

Por ello, se busca que la licencia de conducir, que es una identificación que la mayoría de los ciudadanos tiene, sea la herramienta para promover la cultura de la donación de órganos y tejidos.

