Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Fotos e información de Teodoro Blanco/Pulso.- Daños materiales de consideración se registraron en un choque de tres vehículos en bulevar Río Santiago a la altura del puente Pedro Moreno con dirección al poniente.

El reporte fue cerca de las 08:00 de la mañana de este viernes y participaron los conductores de un Nissan Tsuru, un WV Jetta y un Nissan March.

Elementos de la Guardia Civil división caminos tomaron conocimiento, para el arreglo entre dueños y retiro de los autos.

Más tarde, tres vehículos se vieron involucrados en otro choque por alcance, pero éste a la altura del puente de la colonia San Felipe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la zona, una camioneta Chevrolet de color rojo, al circular sobre el bulevar y llegar al puente, impactó por alcance a un Nissan March, proyectándolo contra un WV Jetta de color rojo, solo se reportan daños.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del segundo hecho.