logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Fotogalería

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Dos percances se registraron por la mañana de este viernes

Por Pulso Online PULSO

Octubre 10, 2025 11:20 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Fotos e información de Teodoro Blanco/Pulso.- Daños materiales de consideración se registraron en un choque de tres vehículos en bulevar Río Santiago a la altura del puente Pedro Moreno con dirección al poniente.

El reporte fue cerca de las 08:00 de la mañana de este viernes y participaron los conductores de un Nissan Tsuru, un WV Jetta y un Nissan March.

Elementos de la Guardia Civil división caminos tomaron conocimiento, para el arreglo entre dueños y retiro de los autos.

Más tarde, tres vehículos se vieron involucrados en otro choque por alcance, pero éste a la altura del puente de la colonia San Felipe

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la zona, una camioneta Chevrolet de color rojo, al circular sobre el bulevar y llegar al puente, impactó por alcance a un Nissan March, proyectándolo contra un WV Jetta de color rojo, solo se reportan daños. 

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del segundo hecho

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago
Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

SLP

Pulso Online

Dos percances se registraron por la mañana de este viernes

Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí
Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí

Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí

SLP

Redacción

El accidente fue debajo del puente de Coronel Romero

Farderos intentaron hurtar en tienda
Farderos intentaron hurtar en tienda

Farderos intentaron hurtar en tienda

SLP

Redacción

En Cd. Satélite, arrestan a tres con camioneta hurtada
En Cd. Satélite, arrestan a tres con camioneta hurtada

En Cd. Satélite, arrestan a tres con camioneta hurtada

SLP

Redacción