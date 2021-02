Avanza envasado de la vacuna de AstraZeneca

Mientras que este lunes por la noche llegaron al país 200 mil dosis de la vacuna Sputnik V y se espera que este martes llegue otro lote de 500 mil dosis de Pfizer, el canciller Marcelo Ebrard advirtió que los trabajos en torno al llenado y envasado del biológico de AstraZeneca contra Covid-19, que desarrollan los Laboratorios Liomont, "van muy avanzados".

Ayer lunes, el secretario de Relaciones Exteriores, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, acompañaron al presidente de Argentina, Alberto Fernández —quien realiza una visita oficial a México—, en un recorrido por las instalaciones de Liomont donde se procesa la sustancia activa elaborada en el país sudamericano mAbxience.

En su visita, los funcionarios supervisaron los planes para el próximo inicio de labores sobre el formulado y envasado de las vacunas, pues en la planta de Liomont se encuentra el antígeno necesario para la realización de estos productos, que llegó a México en semanas previas proveniente del laboratorio mAbxience de Argentina.

"La fabricación de la vacuna de AstraZeneca en Argentina y México es un esfuerzo conjunto entre los gobiernos de ambos países, así como de la Fundación Carlos Slim, la Universidad de Oxford y Laboratorios Liomont. El objetivo es dotar de vacunas, cuya fabricación se realiza sin fines de lucro, a la región de América Latina", señaló la Cancillería mediante un comunicado.

Destacan calidad de dosis rusa. La vacuna Sputnik V que comenzará a aplicarse en México es de las más seguras y eficaces del mundo, aseguró en conferencia de prensa Kirill Dmitriev, CEO del Fondo Ruso de Inversiones Directas.

Actualmente, la vacuna rusa se produce en cuatro plantas de aquel país; hasta el momento, se han producido más de 8 millones de dosis y han sido vacunadas más de 3 millones de personas en la Federación Rusa sin que se hayan presentado ESAVI o efectos secundarios negativos.

En reunión virtual con la prensa, Kirill Dmitriev destacó que otros productores están pidiendo a los países que les hagan pagos adelantados para cubrir todos los riesgos que pudiera generar la distribución de la vacuna, además de que no se hacen responsables en caso de que algo salga mal.

"Cuando el profesor Lugonov creó la vacuna no pensó sólo en su eficiencia, sino en que fuera barata y pudiera ser entregada fácilmente. No necesitamos almacenarla a menos 70 grados, no cuesta más de 10 dólares cada dosis y todos los países tienen el mismo precio", dijo.

El funcionario consideró "poco ético" politizar la aplicación de la vacuna y la comparó con un vaso de agua en el desierto: "Si estás sediento y un ruso te lo ofrece, ¿qué haces? Los cuestionamientos que se han generado son de competidores. Creemos que México y otros países necesitan diferentes tipos de vacunas, y no buscamos acaparar el mercado local, lo que se diferencia de la perspectiva de otros competidores", dijo.