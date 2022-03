Avanza incendio forestal hacia Yosoyuxi, comunidad triqui de Oaxaca

JUXTLAHUACA, Oax., marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El incendio forestal que inició ayer en la zona habitada por la nación triqui avanza hacía la comunidad de Yosoyuxi Copala, en la región Mixteca de Oaxaca; anoche ya eran más de cinco hectáreas de bosques afectadas, informó a EL UNIVERSAL el delegado de Protección Civil de Juxtlahuaca, Iván Loredo.

"Esta mañana nos reportaron que, por la noche de ayer, el incendio bajó de intensidad, pero no estaba liquidado. Hasta anoche eran ya más de cinco hectáreas afectadas por el incendio", dijo el delegado.

Sin embargo, el fuego podría intensificarse nuevamente en el transcurso del día, por el aire que comienza a buena hora, detalló el funcionario.

Pobladores de Yosoyuxi temen que el fuego pueda avanzar hasta las casas que se encuentran alrededor de la comunidad, debido a que no hay brigadistas para sofocarlo, quienes no pueden acudir por la falta de seguridad en la zona, esto debido a los conflictos internos que mantienen estas comunidades de la Mixteca.

"Pues hasta el momento, el incendio va solo, sin que nadie que lo apague porque es una zona de conflicto, y la comunidad no nos garantiza la seguridad, para apoyar apagarlo", explicó el delegado de protección civil de Juxtlahuaca.

Hasta ahora el incendio se registra en tres puntos de Yosoyuxi, desde el paraje de "Las tres cruces" hacía el río.



---Denuncian tiroteos

El fuego fue reportado por la mañana de ayer, por integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), quienes además denunciaron tiroteos en las últimas 24 horas por personas armadas, alrededor de la comunidad de Yosoyuxi, donde se refugian varias familias desplazadas de Tierra Blanca Copala.

"Queremos que vengan apagar el incendio quienes lo provocaron, porque el fuego está avanzando hacía la comunidad, donde se encuentran las familias desplazadas y claro, las familias de Yosoyuxi", declaró uno de los pobladores a este medio.

Agregaron que las personas armadas se retiraron ayer martes, sin embargo, ahora temen que el fuego llegue a la comunidad.

En febrero pasado EL UNIVERSAL dio a conocer que en el estado de Oaxaca existen 29 zonas de conflicto entre comunidades donde las disputas por tierras y límites impiden llevar a cabo labores de combate cuando los incendios devoran los bosques estatales, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Entre los puntos de conflicto, se encuentran las comunidades de Yosoyuxi, Tierra Blanca, y otras comunidades de esta zona triqui, que actualmente mantienen conflictos internos donde decenas de familias han sido desplazadas.

Según Óscar Mejía Gómez, titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Conafor, en estos 29 polígonos, cuando se desata un incendio forestal, no se puede combatir el fuego de manera segura, ya que la integridad de los brigadistas está en riesgo.

Aunque estas zonas de conflicto se ubican en las distintas regiones, la mayoría se concentran en la Mixteca, donde es imposible acceder debido a conflictos agrarios y sociales.