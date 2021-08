Avanza nuevo extraordinario en San Lázaro; incluye desafueros

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Luego de varias semanas de desencuentros y fricciones, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente aprobó el dictamen sobre el desafuero de los diputados federales Saúl Huerta Corona, de Morena, acusado de abuso y violación sexual contra un menor, y Mauricio Toledo Gutiérrez, del Partido del Trabajo (PT), señalado de enriquecimiento ilícito.

El dictamen también incluye el caso del fiscal de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien cuenta con una suspensión otorgada por el Poder Judicial, lo que ha generado controversia entre los legisladores, ya que algunos consideran que el Congreso se podría meter en un problema legal si convoca a sesión para votar si dicho servidor público cuenta o no con fuero.

Además, Morena incorporó la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que también se propone abrir un segundo periodo extraordinario en el Senado de la República.

Aunque la oposición no está de acuerdo en el tema del fiscal de Morelos y la Ley de Juicio Político, la mayoría de los integrantes de la Primera Comisión decidieron votar en favor del dictamen en lo general, y reservarse los puntos controvertidos para el próximo lunes, cuando el Pleno de la Comisión Permanente discutirá y votará el documento aprobado, y determinará la agenda del extraordinario en San Lázaro, que podría iniciar el miércoles 11 de agosto.

Así, el dictamen fue aprobado por 13 votos a favor y dos en contra, de los senadores Manuel Añorve, del PRI, y Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, quien consideró preocupante que se pretenda llevar al periodo extraordinario la iniciativa presentada el 20 de julio de 2021 por Morena, para expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, puesto que "es una iniciativa ya presentada en el periodo de receso y que el mecanismo que se pretende dar para el periodo extraordinario, vulneraría toda la discusión ordinaria de este tipo de asuntos que se pueden dar, y deben de darse, en el periodo ordinario".

Todos los legisladores de la Primera Comisión celebraron el consenso alcanzado en los casos del desafuero de los diputados Huerta y Toledo. El senador panista Damián Zepeda advirtió que a pesar de que a Morena introdujo de última hora el tema de la Ley de Juicio Político, no caerá en provocaciones y le dará el valor principal a los procesos de justicia. "No prejuzgo, pero me parece que es sano para el país que se lleven a cabo en un periodo extraordinario y que se hagan las valoraciones, que se transparenten expedientes, que se debatan los temas, y por eso no hay trampa posible que me haga votar en contra", enfatizó.