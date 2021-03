Avanza sin contratiempos vacunación contra covid en Guadalajara

Para la segunda etapa de vacunación contra el Covid-19 para adultos mayores de 60 años en Guadalajara, los gobiernos estatal, federal y municipal lograron coordinarse e implementar un sistema de citas por prelación alfabética, lo que evitó las largas filas y aglomeraciones que se presentaron durante la semana pasada.

Los días previos, el gobierno federal anunció la medida e indicó que se llamaría por teléfono a las personas que previamente se registraron en el portal de internet creado para llevar un orden de inmunización, y cuyo apellido paterno iniciara con A y B, para vacunarlas este viernes, mientras que hoy tocaría el turno a las personas cuyo apellido comience con la letra C, y el domingo a los de letras D, E y F.

De la misma manera, se informó que sólo se atendería a personas del municipio de Guadalajara, para que quienes no fueran residentes de esa demarcación se abstuvieran de acudir porque no serían atendidos.

A diferencia de la semana anterior, cuando las largas filas afuera de los distintos puntos de vacunación comenzaron a integrarse hasta 36 horas antes de que iniciara el proceso, este viernes los más previsores llegaron con unas tres horas de anticipación a su cita.

En el Parque Agua Azul, por ejemplo, las primeras personas, cuya cita era a las 8:00 horas, llegaron desde las 5:00 horas, y antes de iniciar la jornada, la fila se integraba por unas 80 personas.

"Nos trataron muy bien, a nosotras nos llamaron anoche y nos dijeron que nos viniéramos unos 15 minutos antes, nos pasaron a sentarnos y fue muy rápido.

"Estuvo mejor organizado que la vez pasada; fue mejor por abecedario, así fue más rápido y no hubo que hacer tanta fila, nosotras tardamos máximo 45 minutos", señalaron un par de hermanas en ese punto de la ciudad.

Además, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y en el Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño, ambos de la Universidad de Guadalajara, se implementaron puntos de vacunación en los que no es necesario bajarse de su vehículo.

A estos puntos también llegaron personas que estaban citadas, pero que no cuentan con auto y fueron atendidas por los voluntarios de la universidad, quienes instalaron carpas para evitar que estuvieran expuestos al sol y después los llevaron en vehículos de trabajo y camionetas para que les aplicaran la vacuna.

Fue en estos dos sitios donde también se registraron los mayores conflictos de la jornada, pues a media mañana comenzó a circular por redes sociales un aviso de que en ambos puntos, sin importar la prelación alfabética establecida, se estaba vacunando a personas que hubieran hecho su registro en el portal y comprobaran su residencia en el municipio de Guadalajara.

Esa situación provocó largas filas de autos y la molestia de las personas que acudieron con cita y se toparon con que deberían esperar mucho más de lo que les habían dicho; en la confusión lograron filtrarse algunas personas a las que no les correspondía la vacuna ese día.

Para esta segunda etapa de vacunación en Guadalajara se enviaron 107 mil 820 dosis: 53 mil 820 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech y 54 mil de Sinovac; por ello, la Secretaría de Salud estatal informó que 104 mil 430 vacunas de este lote se destinarán a la inmunización de adultos mayores de 60 años y el resto para aplicar la segunda dosis al personal médico que está en primera línea contra el Covid.