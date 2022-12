Avanza validez de estatutos de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto por el que se validan los cambios a los estatutos de Morena realizados en su tercer Congreso Nacional.

En sesión remota, las y los integrantes avalaron la "procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la declaración de principios, programa de acción y estatutos de Morena, conforme al texto aprobado en el Tercer Congreso Nacional Ordinario".

El proyecto deberá ser sometido a votación en el Consejo General del INE esta semana.

Al respecto, la comisión precisó que se presentaron 35 impugnaciones contra las modificaciones a los documentos básicos del partido, pero 32 fueron extemporáneas.

De las tres restantes, dos impugnaciones fueron remitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que una más fue reencausada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, las cuales procedieron, pero se consideraron infundadas.

Entre los hechos que se impugnaron están la incorporación de un nuevo requisito de elegibilidad y para afiliarse a Morena, consistente en acreditar la realización de actividades en materia de capacitación política; vulneración al principio de certeza derecho de afiliación y autenticidad en la renovación de la dirigencia de Morena, debido a que no establece un límite de cierre del padrón que podrán participar en los congresos distritales.

También se interpusieron impugnaciones por la presunta violación al correcto funcionamiento del partido, incompatibilidad de cargos y asunción de funciones; trato discriminatorio y violación al derecho de votar y ser votado, derivado de la existencia de dos métodos de elección distintos para cargos en el mismo órgano partidista.

Otro punto fue la aplicación inmediata del estatuto reformado, al estimar que no eran legalmente vigentes al momento de la celebración del Congreso Nacional de Morena, así como la designación de la Secretaría de Organización y la Secretaría de Finanzas, que quedó exclusivamente bajo la propuesta del dirigente nacional, Mario Delgado.

Sin embargo, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos determinó que los cambios se apegan a los principios constitucionales legales y democráticos, así como lo estipulado en los lineamientos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

En tanto, el proyecto emplaza al partido para que en un plazo no mayor a seis meses, realice las adecuaciones a los reglamentos, apruebe el protocolo respectivo en materia de violencia política en razón de género y lo remita a la autoridad electoral.