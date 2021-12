Ayer no fue un día malo porque hubo 68 homicidios: López Obrador

Al señalar que estaba muy arraigado el problema de la violencia por "el contubernio" que prevalecía entre autoridades y delincuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que ayer lunes "no fue un día malo" porque solo se registraron 68 homicidios en el país.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador destacó que ayuda mucho la presencia de la Guardia Nacional en los estados y comparó que la extinta Policía Federal "era una corporación echada a perder" y "no construyeron un solo cuartel".

"Les puedo decir que ayer no fue un día malo porque hubieron 63 o 67 homicidios (..) 68", expuso el Presidente en una lámina que mostró que 14 estados no registraron este delito.

En el Salón Tesorería, el presidente de México expuso cómo el delito de secuestro ha registrado una disminución de 22.2% en 11 meses de este año y cómo hay coordinación con los estados en el tema de seguridad.

"Aquí quiero decir algo que me consta: en algunos estados, porque este es un delito del fuero común; en algunos estados, antes se maquillaban los datos, aun cuando se requiere levantar un acta y es en el delito en que menos cifra negra puede haber", indicó.

El presidente López Obrador también destacó una disminución en homicidios dolosos de 3.8%, de enero a noviembre de este año.

"Ahora está pintada la raya, la frontera; una cosa es autoridad, otra cosa es la delincuencia. A pesar de que se enraizó ese contubernio, echó raíces, ya hemos venido avanzando poco a poco, sobre todo en el caso de homicidios, es lo más complicado.

"Lo que tiene que ver con secuestros, claramente tiene una disminución", dijo al recordar el secuestro en 1997 de Fernando Gutiérrez Barrios, exsecretario de Gobernación.

El presidente López Obrador destacó las acciones de seguridad en Guanajuato, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Sonora y Quintana Roo, así como el Plan de Apoyo en Zacatecas, ante la violencia registrada en la entidad.

Lo más importante de todo es que podamos atender las causas que originan la violencia, somos partidarios de la concepción según la cual todos los seres humanos somos buenos, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar las conductas antisociales, expresó.