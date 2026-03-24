Ayotzinapa da un nuevo giro

Ciudad de México.- Ante nuevas líneas de investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el gobierno solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe público sobre el crematorio El Ángel ubicado en Iguala, Guerrero, que antes fue descartado dentro de las indagatorias.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la funeraria señalada ya había sido mencionada en investigaciones previas, pero en ese momento se determinó que no había elementos suficientes para continuar las pesquisas.

Sin embargo, nuevas indagatorias derivadas de análisis telefónicos y peritajes científicos llevaron nuevamente a ese sitio, donde autoridades localizaron en octubre pasado una bolsa con restos óseos humanos etiquetada como "2014" durante cateos realizados por la FGR y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

El pasado viernes 20 de marzo, padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, acompañados de funcionarios federales, recorrieron la funeraria El Ángel, ubicada en la carretera federal México-Acapulco, donde les informaron que durante un cateo anterior hallaron una bolsa con segmentos óseos de 2014, año desde el que se desconoce el paradero de los estudiantes.

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En tanto, en Chilpancingo la Unidad Especial que investiga el Caso Ayotzinapa de la FGR aseguró una bolsa con presuntos restos humanos con una etiqueta con fecha de 2014 en una funeraria de Iguala que es investigada por la desaparición de los 43 estudiante de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 214.

El abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Isidoro Vicario Aguilar, explicó que Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj) los convocó para realizar el viernes un recorrido en las instalaciones de la funeraria El Ángel, que fue asegurada en octubre de 2025.

El abogado explicó que en la convocatoria les precisaron a los padres que en el hallazgo no "existan indicios que supongan un hallazgo extraordinario". Al recorrido, explicó Vicario Aguilar, asistieron unos 16 padres y madres de los 43 estudiantes.