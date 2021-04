"¡Ayúdenos, de corazón!", piden trabajadores de refinería de Tula a AMLO

Trabajadores de la refinería de Tula, Hidalgo, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención, pues aseguraron que en la planta hacen falta herramientas, materiales y la contratación de más trabajadores calificados, pues acusaron que las plazas están bloqueadas.

En su visita a esta refinería, como parte de su gira de trabajo privada -debido a la veda electoral- para supervisar la rehabilitación de las refinerías del país, un trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) le aseguró al titular del Ejecutivo federal que la única persona que podía ayudar a que se reactivaran estas plazas era él.

Acompañado por Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener); por Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y por Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presidente escuchó al petrolero quien le aseguró que puede contar con la lealtad de los trabajadores petroleros para seguir con la rehabilitación de las refinerías.

"Presidente de México, que no se le ponga alfombra roja para que pase o pise las calles o que todo este bonito. Esta es la realidad de nuestra empresa, hace falta mantenimiento señor Presidente, hace falta herramienta, materiales, tenemos la mano de obra calificada.

"Tenemos el compromiso de ser fieles, la lealtad es la que nos lleva, por eso yo le pido a usted, señor presidente con todo respeto que nos ayude, tenemos plazas bloqueadas. Esta planta, usted sabe, necesitamos gente, mantenimientos preventivos, correctivos, no los podemos hacer porque las plazas están bloqueadas.

"Hay muchos compañeros señor director con todo respeto que están afuera esperando la oportunidad que se active esas plazas y el único que nos puede ayudar es usted, después de usted no hay nadie más señor Presidente. ¡Se lo pido de todo corazón!", manifestó.

Tras las demandas, y después de una porra a Pemex, los trabajadores le aplaudieron, y algunos aprovecharon para tomarse selfies.

Esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrado informó que en su tercera gira privada por la veda electoral recorrerá varias refinerías este fin de semana para supervisar su rehabilitación.

Detalló que visitará las refinerías localizadas en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Queretaro; y Tampico Madero, Tamaulipas.

"Porque como estamos en veda electoral no puedo hacer ningún acto público. Lo mismo, si informo dónde voy, pues la gente que quiere ser escuchada, atendida y lo merece, o quiere verme, pues va a donde estamos y ahí se hace un acto siempre, una concentración, a veces hasta mítines, entonces no se puede".

- "¿De manera general podría decirnos?", se le preguntó.?- "Sí, voy a estar trabajando al interior de las refinerías: refinería de Tula, refinería de Salamanca, refinería de Cadereyta y refinería de Madero, adentro, con los técnicos", indicó.