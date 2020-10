Ayuntamiento de Toluca alista sanción por baile masivo en pandemia

El ayuntamiento de Toluca inició un procedimiento ante la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) para que sancione a la empresa Primos González, responsable de organizar un baile en la delegación de San Andrés Cuexcontitlán, al que asistieron hasta 700 personas el fin de semana, en la que no se respetaron las medidas sanitarias.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de Toluca, Roberto Valdés, rechazó que el ayuntamiento haya emitido permisos para la organización del evento; sin embargo, también llevan a cabo una investigación interna, para identificar a los policías municipales y funcionarios del gobierno local que hayan tenido conocimiento sobre este evento, quienes serán despedidos.

"No hubo licencia ni permiso de ningún tipo, ni municipal, ni estatal para la celebración de ese evento, se hizo totalmente al margen de la ley. Habrá denuncias penales y administrativas contra los organizadores o todo aquel que haya tenido conocimiento sobre lo ocurrido y no lo reportó, especialmente funcionarios del gobierno de Toluca", advirtió.

En conferencia de prensa, el Coordinador de Protección Civil, Hugo Antonio Espinosa, informó que luego de conocer videos y fotografías que circularon en redes sociales sobre el evento masivo en el que se escucha a la banda pidiendo que levanten la cerveza aquellos a los que no les importa el Covid - 19, iniciaron un procedimiento ante la instancia facultada para sancionar económica y hasta penalmente a quienes violaron la normatividad estatal vigente de acuerdo al semáforo epidemiológico naranja.

Recordó que de acuerdo a lo publicado en julio en la Gaceta de Gobierno estatal, en el artículo séptimo sobre el retorno a las actividades seguras, será hasta la fase de semáforo en color verde - cuando el riesgo de contagio de SARS - CoV2 es bajo- cuando pueden reactivar los palenques, bares, cantinas, centros de apuesta, centros cerveceros, eventos masivos y discotecas.

En ese sentido, acotó, el baile no tenía lugar, por lo que anunció van a redoblar los operativos para impedir que se realicen este tipo de actividades que implican un grave riesgo para la población, sobre todo ante la llegada de los últimos meses del año, cuando hay más celebraciones.