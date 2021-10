Aznar exigió disculpas a musulmanes en 2006 por conquistar España y ocuparla 8 siglos

José María Aznar López, expresidente de España por el conservado Partido Popular (PP), quien hace unos días prendió una polémica con el Gobierno de México por defender la hispanidad frente al "indigenismo", afirmar que no pediría perdón por los excesos de los españoles cometidos en la Conquista en América Latina y, además, ironizar sobre los apellidos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pretendió en septiembre de 2006 que los musulmanes pidieran perdón a su país por haber "conquistado España y ocuparla por ocho siglos".

El 22 de septiembre de 2006, desde Washington, DC, Aznar López, quien ya para entonces había dejado la Presidencia de España –que ocupó del 4 de mayo de 1996 al 17 de abril de 2004–, entró a una polémica desatada entonces por el Papa Benedicto XVI, quien vinculó al Islam con la violencia.

Aznar afirmó que existe un doble rasero a la hora de juzgar al islam y a Occidente. "Mucha gente en el mundo islámico clama al Papa para que pida disculpas por su discurso. Yo nunca he oído a ningún musulmán pedirme a mí disculpas por haber conquistado España y por haber mantenido su presencia en España durante ocho siglos. Nunca. ¿Cuál es la razón por la que nosotros los occidentales siempre debemos pedir disculpas cuando ellos nunca deben hacerlo? Es absurdo", dijo el mandatario, de acuerdo con información del diario El País.

Su declaración revive ahora que el polémico expresidente español, considerado como "uno de los peores exmandatarios del mundo" por la revista estadounidense Foreign Policy, se refirió a la petición del Presidente López Obrador para que España pida perdón a los pueblos originarios de México por los excesos y los abusos cometidos durante y después de su invasión al país a partir de 1519.

"En esta época en la que se pide perdón por todo yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer", dijo Aznar el 30 de septiembre pasado en alusión al papel histórico de España en América.

"Por defender la importancia histórica de la nación española, la historia de España -con sus claros y con sus oscuros, con sus aciertos y con sus errores- estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso, pero no voy a pedir perdón", destacó el antiguo gobernante, considerado también un católico radical.

Desde Sevilla, España, donde participó en una reunión del Partido Popular, la principal fuerza opositora española, y justo dos días después de que el Papa Francisco pidiera perdón a México por los "pecados" de la Conquista de América, José María Aznar cargó también contra el Presidente López Obrador: "Doscientos años del aniversario de la Independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice que España tiene que pedir perdón: ´¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla", se burló.

Sus declaraciones generaron una lluvia de críticas por parte de políticos mexicanos, especialmente los morenistas.

Hace unos días, López Obrador acusó a España de "soberbia" por no atender su petición de ofrecer disculpas a los pueblos indígenas del país por los abusos cometidos durante la conquista y la colonia.

Según Aznar, "el nuevo comunismo de allí (Latinoamérica) se llama indigenismo" y advirtió de que "sólo puede ir contra España, no contra Estados Unidos". Agregó que los indígenas fueron "protegidos" por las leyes españolas de Indias.

"La hispanidad nos tiene que enorgullecer a pesar de esa leyenda negra de la cultura de la cancelación, de esa estupidez actual con el revisionismo histórico", indicó, a su vez, el presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado.

España es, aseguró, "después de Grecia y Roma la nación más importante de la historia en cuanto a la contribución a todos los demás países".

Aznar y Casado se expresaron así después de la carta enviada recientemente por el Papa Francisco al Presidente de México en el contexto del bicentenario de su independencia, en la que reconoció y pidió perdón por "errores" de la Iglesia católica.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió con un mensaje de "amor y paz" este viernes al expresidente español José María Aznar, luego de que éste rechazara pedir disculpas por la Conquista y además ironizara con el origen del nombre y apellidos del mandatario mexicano, exaltando las cualidades que tiene el perdón.

AMLO fue cuestionado sobre la postura de José María Aznar sobre la petición del perdón por los abusos cometidos y el exceso de violencia ejercido contra los pueblos originarios durante la Conquista.

"Yo digo: amor y paz, hay que entender, debemos perdonar, no olvidar pero perdonar. Es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica, tanto al que lo ofrece como al que lo recibe, el perdón, entonces no nos afecta en nada, pero no voy a polemizar", dijo el Presidente mexicano este viernes en su conferencia matutina.

Además, el mandatario mexicano recordó que desde España no le contestaron la carta que envió para proponer las disculpas de la Corona española al pueblo mexicano, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la Independencia mexicana. "No me contestaron la carta y además hubo una serie de insultos", dijo López Obrador.

"El Papa Francisco, en cambio... le envié una carta y me contesto. Él hace un reconocimiento, con mucho cuidado, de que se cometieron abusos, y menciona que, como hicieron otros papas, ofrece perdón, que no es el primero en hacerlo, por los abusos cometidos durante la colonización. Sobre todo, abusos que se cometieron con los originarios, con los indígenas. Él habla también en la carta que así como hubo abusos, hay que considerar las aportaciones de la Iglesia católica" al pueblo mexicano, añadió el mandatario.

López Obrador también remarcó que el respeto al pueblo español se mantiene. "Es trabajador, si hay diferencias, tienen que ver con las autoridades, no con el pueblo de España", indicó.

En su nuevo libro A la mitad del camino transcribió un código de ética para la transformación de México que elaboraron estudiosos, intelectuales y periodistas, por lo que el Presidente ha insistido en tener una Constitución moral "porque tenemos que fortalecer los valores, culturales, morales y espirituales". Por lo que enfatizó que en dicha guía se habla del perdón.

"El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. Pedir perdón y perdonar son de las cosas más difíciles en nuestra relación con los demás. Hay una resistencia natural a disculparse porque quien lo hace siente que se rebaja, y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón", finalizó AMLO.