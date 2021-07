Aztlán podría ser un nuevo escenario mortal: PAN

El diputado local del PAN, Federico Döring Casar, advirtió que el Parque Aztlán en Chapultepec, "podría ser un nuevo escenario mortal", si el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo o la 4T, no prioriza la seguridad estructural de sus instalaciones y nuevos juegos mecánicos durante su proceso de construcción.

"Sería la tercera tragedia mortal en la era de transformación y de Regeneración Nacional para la Ciudad. La experiencia de 'La Quimera' y el tramo de la Línea 12 del Metro, son episodios sociales que nunca olvidará la Ciudad, por más esfuerzo y esmero que haga Sheinbaum en revertir ese dolor con atracciones o dinero", acusó el panista.

Döring Casar cuestionó el proyecto de diversiones que impulsa Morena desde el Gobierno de la Ciudad, pero, sobre todo, lamentó que sea esta misma administración la que opere a futuro una Rueda de la Fortuna.

"La construcción de este nuevo Parque, debe tener la parte activa de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, para la verificación de la obra junto con la empresa que desarrollará los trabajos, y así evitar futuros accidentes como en 'La Quimera'", reiteró.

Más allá de eso, explicó, Acción Nacional le apuesta a que no exista impunidad, por eso el llamado a que este nuevo centro de atracciones cuente con la supervisión estricta de las autoridades, para que no se presenten nuevos casos de dolor ni muertes.

Ante esto, destacó que estará atento al desarrollo y términos de los contratos entre el Gobierno central y la empresa Mota Engil México, "ya que parece un negocio patrimonial hacer obras grandes, sean opacas y con riesgos humanos", enfatizó el legislador del blanquiazul.

"No coincidimos con la postura de que el Parque Aztlán será un ícono para la Ciudad, porque el verdadero ícono que identifica a la 4T son las desgracias y el hacer sufrir a las familias por negligencias e impunidad. Lo estamos viendo en la Línea 12 del Metro, que a más de dos meses y medio no hay señalados ni juzgados", criticó.