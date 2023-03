Baena Saucedo no peleará presidencia del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Jesús Ociel Baena Saucedo, le magistrade no binarie (magistrado) del Tribunal Electoral de Aguascalientes, y quien es semifinalista en la contienda para ocupar un cargo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se descartó para sustituir a Lorenzo Córdova en la Presidencia de ese órgano.

Al término de su encuentro con integrantes del Comité Técnico de Evaluación, como parte de la cuarta etapa del proceso, el aspirante sostuvo que el tema de quien debe encabezar al INE ya fue resuelto por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos magistrados establecieron que el principio de paridad de género no puede ceder ante otros grupos en situación de vulnerabilidad.

"Entonces, el Comité Técnico de Evaluación tiene la obligación de respetar la lista exclusiva para mujeres", declaró.

El experto en materia electoral y primer magistrade no binarie en América Latina, detalló que formalmente, tendría que estar en la quinteta de hombres porque así lo establece su acta de nacimiento, a pesar de que impugnó hace un año para obtener un acta con casillero no binarie.

Baena Saucedo dijo que por ese motivo, se encuentra legalmente impedido para competir por la presidencia del INE; sin embargo, agregó que por convicción, también respalda que el cargo sea ocupado por una fémina.

"La sentencia fue muy clara, dice que por primera vez la Presidencia del INE debe de ser ocupada por una mujer, y existe un criterio en el que se establece que un grupo en situación de vulnerabilidad como el LGBTQ+ no puede utilizar un espacio que ha sido designado para una mujer, y yo creo que ese es un avance significativo de la lucha de la mujer y no lo podemos dejar de lado, la mujer ha ocupado muy pocos espacios y se tiene la obligación constitucional de que así sea, y a veces es a golpe de sentencia", aseveró.

Pese a ello, consideró que tiene las credenciales para llegar al INE como Consejero.

"El trabajo que he venido desempeñando durante toda, mi formación y preparación en materia electoral, es la muestra de que las personas sexodiversas podemos ocupar estos espacios de alto mando", concluyó.