Bajan 60% las quejas por negar datos

Ciudad de México.- A un año del inicio de labores de Transparencia para el Pueblo, ha recibido 60% menos recursos de revisión de los que obtuvo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en los últimos 12 meses de operación.

Los mecanismos legales de defensa ciudadana que permiten impugnar respuestas insatisfactorias o la falta de ellas por parte de sujetos obligados pasaron de 15 mil 163 en 2024 con el Inai a 5 mil 991 en el primer año de operaciones del nuevo modelo de transparencia, en ambos casos sólo recursos contra el Poder Ejecutivo.

El año inmediato anterior el Inai atendió 15 mil 163 recursos en 2024, solamente contra el Poder Ejecutivo, pues en total atendió 53 mil 233 recursos. En el comparativo de los recursos ingresados a ambos órganos, recibió 60% menos que el Inai.

Para expertos en transparencia, la reducción en el número de recursos al Ejecutivo se debe a que la ciudadanía ha encontrado más difícil hacer solicitudes de acceso a la información.

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"Creo que lo que está sucediendo es que la gente ha encontrado más difícil hacer solicitudes de acceso a la información. Sí ha calado en la gente la concepción de que al desaparecer el Inai nuestro derecho de acceso a la información quedó desprotegido", explicó la excomisionada del Ifai, María Marván Laborde.