logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REALIZAN SUS VOTOS PERPETUOS

Fotogalería

REALIZAN SUS VOTOS PERPETUOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Bajan 60% las quejas por negar datos

Por El Universal

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Bajan 60% las quejas por negar datos

Ciudad de México.- A un año del inicio de labores de Transparencia para el Pueblo, ha recibido 60% menos recursos de revisión de los que obtuvo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en los últimos 12 meses de operación.

Los mecanismos legales de defensa ciudadana que permiten impugnar respuestas insatisfactorias o la falta de ellas por parte de sujetos obligados pasaron de 15 mil 163 en 2024 con el Inai a 5 mil 991 en el primer año de operaciones del nuevo modelo de transparencia, en ambos casos sólo recursos contra el Poder Ejecutivo.

El año inmediato anterior el Inai atendió 15 mil 163 recursos en 2024, solamente contra el Poder Ejecutivo, pues en total atendió 53 mil 233 recursos. En el comparativo de los recursos ingresados a ambos órganos, recibió 60% menos que el Inai.

Para expertos en transparencia, la reducción en el número de recursos al Ejecutivo se debe a que la ciudadanía ha encontrado más difícil hacer solicitudes de acceso a la información.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Creo que lo que está sucediendo es que la gente ha encontrado más difícil hacer solicitudes de acceso a la información. Sí ha calado en la gente la concepción de que al desaparecer el Inai nuestro derecho de acceso a la información quedó desprotegido", explicó la excomisionada del Ifai, María Marván Laborde.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Él es Rafael Zaga Tawil; último eslabón en el fraude al Infonavit
    Él es Rafael Zaga Tawil; último eslabón en el fraude al Infonavit

    Él es Rafael Zaga Tawil; último eslabón en el fraude al Infonavit

    SLP

    El Universal

    Rafael Zaga Tawil es buscado desde 2020 por la FGR por fraude al Infonavit por más de 5 mil millones de pesos.

    SCJN limita fiscalización de recursos federales en municipios de Tlaxcala
    SCJN limita fiscalización de recursos federales en municipios de Tlaxcala

    SCJN limita fiscalización de recursos federales en municipios de Tlaxcala

    SLP

    El Universal

    La Suprema Corte determinó que los congresos estatales no pueden fiscalizar recursos federales ejercidos por municipios.

    Oposición exige comparecencia de director de Pemex en Senado
    Oposición exige comparecencia de director de Pemex en Senado

    Oposición exige comparecencia de director de Pemex en Senado

    SLP

    El Universal

    Senadores del PRI, MC y PAN demandan que Víctor Rodríguez explique derrames e incendios en Pemex.

    Ignacio Mier destaca avance del Plan B y ahorro en Senado
    Ignacio Mier destaca avance del Plan B y ahorro en Senado

    Ignacio Mier destaca avance del Plan B y ahorro en Senado

    SLP

    El Universal

    Reconocimiento a Heberto Castillo y discusión de minutas sobre vivienda e infraestructura.