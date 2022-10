"Balacera en Zapopan fue por intento de secuestro a un empresario", dice AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el enfrentamiento de ayer en una plaza comercial de Zapopan, Jalisco, fue por el intento de secuestro de un empresario, donde podría estar involucrado el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Fue un enfrentamiento, muy difundido y muy lamentable, según el reporte preliminar querían secuestrar a una persona y los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo; y empezó una balacera e intervino el Ejército".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que si no se hubiera reformado la constitución el Ejército mexicano no podría intervenir en ese tipo de balaceras.

"Antes podían estar asaltando a una persona enfrente de un batallón y no participaban, porque legalmente estaban impedidos, ahora si participan".

El Mandatario lamentó que en el intento de secuestro de ayer una persona falleció y hay heridos, tanto de los escoltas del empresario y de los que querían secuestrar.

"Parece que es un empresario que se dedica a la compra venta de vehículos; sé que fue entre escoltas y este grupo que quería secuestra y se habla de una organización que opera en esa zona" (Cartel de Jalisco Nueva Generación).