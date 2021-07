Balean a estudiante de enfermería tras oponerse a robo en Iztapalapa

Una estudiante de enfermería que se ayudaba vendiendo postres está en peligro de perder la vida, luego de recibir un disparo en la cara por parte de un asaltante que los atracó a ella y a su novio.

Lucía Hernández, vecina de Iztapalapa, fue atacada la noche del lunes por un ladrón que buscaba sus teléfonos celulares.

Jesús Uriel, novio de la joven, contó que se encontraban en su puesto ambulante de postres y pasadas las diez de la noche se le acercó un sujeto que le arrebató su celular amenazándolo con un arma de fuego.

Después se aproximó a su novia insultándola y también le exigió que le entregara de inmediato el teléfono.

Lucía intentó desarmarlo

La enfermera respondió que no tenía celular, por lo que el delincuente la amenazó con matarla si no se lo entregaba; Lucía trató de quitarle el arma y forcejearon hasta que se escuchó un disparo que la hirió en el pómulo.

Un vecino de la zona, Enrique Díaz, relató que estaba en su casa y al escuchar la detonación salió; encontró a la joven tendida en el piso y al ver que no llegaba la ambulancia la subió a su camioneta para trasladarla al hospital Belisario Domínguez.

Autoridades comenzaron la investigación del caso y buscan al responsable, del que no había pistas.